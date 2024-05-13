Вы делали это неправильно: распространенные ошибки при использовании дезодоранта

Трудно представить себе любой выход из душа или на улицу без использования дезодоранта. Это гигиеническое средство стало важной частью ежедневного ухода, которое помогает сохранить свежесть и придает коже приятный запах.

Однако, существуют распространенные ошибки при использовании дезодоранта, которые могут нанести вред здоровью кожи. Чего следует избегать при использовании этого средства, узнавали в OBOZ.UA.

Не понимать разницу между дезодорантами и антиперспирантами

Оба продукта не тождественны друг другу. В частности, антиперспиранты уменьшают потоотделение, создавая пробку потовых протоков, в то время как дезодоранты уменьшают только неприятный запах, убивая некоторые бактерии, которые его вызывают.

Нанесение дезодоранта перед выходом из дома

Пользоваться таким продуктом непосредственно перед выходом на улицу категорически нельзя. Наносить дезодорант нужно на сухую кожу, в частности после душа перед сном.

Не увлажнять подмышки лосьоном или маслом

Увлажняя тело после водных процедур, не стоит пренебрегать подмышками. Увлажненная кожа лучше сохраняет запах дезодоранта и помогает ему действовать эффективнее. Для этого можно использовать увлажняющий лосьон или натуральный увлажнитель, такой как кокосовое масло.

Использование дезодоранта, не подходящего типу кожи

Обычно выбор дезодоранта сводится только к его запаху или бренду. Тем не менее, важно включать и такие факторы, как состав продукта. Таким образом, рекомендуется избегать средств, содержащих спирт, пищевую соду, соли на основе алюминия, пропиленгликоль и кватерниум-15. Вместо этого ищите те, которые содержат успокаивающие и натуральные компоненты.

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