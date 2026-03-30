Когда в аптеке "нет того самого препарата"

Ситуация знакома многим. Вы приходите в аптеку с назначением врача, называете препарат, а в ответ слышите: "Такого нет, но есть аналог". И тут начинается классический внутренний диалог пациента: "Меня сейчас обманывают или реально предлагают то же самое?"

В большинстве случаев вас не обманывают. Просто вы столкнулись с базовой, но почему-то плохо объясненной реальностью фармацевтического рынка.

Одно действующее вещество – десятки названий

Каждое лекарственное средство имеет два "названия":

Международное непатентованное название (МНН) – это название действующего вещества. Оно одинаковое во всем мире.

– это название действующего вещества. Оно одинаковое во всем мире. Торговое название – это бренд, под которым препарат продает конкретная компания.

Например, есть действующее вещество розувастатин. Это статин, который используется для снижения холестерина и профилактики сердечно-сосудистых событий.

Компания AstraZeneca первой вывела эту молекулу на рынок и назвала ее Крестор. Это так называемый оригинальный препарат.

А дальше начинается бизнес, конкуренция и... нормальная фармацевтическая эволюция.

Почему появляются генерики

После завершения патентной защиты другие производители начинают выпускать то же самое действующее вещество под своими брендами. Это называется генерики.

Поэтому на рынке появляются:

Роксера

Розулип

Розувастатин-Тева

И еще десятки других вариантов.

Важный момент: у всех них одно и то же действующее вещество – розувастатин.

Где заканчивается медицина и начинается маркетинг

Если отбросить красивые упаковки, бренды и рекламу, в медицине все довольно прагматично. Врача интересует не название препарата, а конкретные параметры, которые реально влияют на результат лечения:

доза;

биодоступность;

действующее вещество;

качество производства и контроль стандартов.

Именно это определяет, будет ли препарат работать. Не название. Не реклама. И точно не цвет коробки.

Генерики, которые появляются на рынке после завершения патента, проходят проверку на биоэквивалентность. Это означает, что их действие должно быть сопоставимо с оригинальным препаратом. Иначе они просто не получат разрешение на продажу.

Фармацевтический рынок – это не только медицина. Это еще и большой бизнес с жесткой конкуренцией. И в этой конкуренции ключевую роль играет не только качество продукта, но и то, как компания продвигает его на рынок.

Разные бренды с одним и тем же действующим веществом могут существенно отличаться в цене. И эта разница далеко не всегда объясняется клинической эффективностью. Часто это вопрос маркетинговой стратегии, позиционирования и бюджета на продвижение.

И вот тут появляется нюанс, о котором пациенту редко говорят прямо.

Фармацевтические компании активно работают с врачами. Это могут быть образовательные мероприятия, конференции, участие в исследованиях, программы лояльности, различные формы "поддержки профессиональной деятельности". Формально все выглядит корректно и в рамках правил. Но по факту это создает определенную приверженность к конкретным брендам.

Поэтому иногда врач в назначении пишет не действующее вещество, а конкретное торговое название. Не всегда из-за медицинской необходимости, а иногда из-за сложившихся рабочих привычек или взаимодействия с производителем.

Это не значит, что вам назначили плохой препарат. В большинстве случаев это нормальное, эффективное средство. Но это значит, что это не единственный вариант на рынке.

Еще один важный момент. Да, разница между производителями может существовать. Она касается вспомогательных веществ, технологии производства, стабильности препарата. И в отдельных случаях это может влиять на переносимость или индивидуальную реакцию пациента.

Но в реальной клинической практике в большинстве ситуаций мы говорим об одном и том же инструменте лечения. Просто с разной упаковкой, разной ценой и разной маркетинговой историей за ним.

Как правильно действовать в аптеке

Краткий практический алгоритм:

Всегда смотрите на действующее вещество (МНН) на упаковке. Проверяйте дозировку. Если предлагают аналог – уточните, то ли это то же действующее вещество. Если есть сомнения – лучше переспросить врача, а не доверять "мне так посоветовали".

Вывод, который экономит деньги

Фармацевтический рынок не про "есть один идеальный препарат". Это про выбор между разными производителями одной и той же молекулы.

Оригинальные препараты – это обычно первые на рынке, с максимальной доказательной базой, исследованиями и репутацией. Это их плюс. Но вместе с этим вы почти всегда платите за бренд, за маркетинг и за историю создания препарата. То есть дорого – это не всегда про "лучше работает". Часто это про "первым зашел и красиво продал".

Генерики – это копии того же действующего вещества. Они доступнее по цене, и в большинстве случаев работают так же. Но здесь важно не впадать в другую крайность. Не каждый более дешевый вариант автоматически означает одинаковое качество. Есть разница в производителях, стандартах, контроле качества. Иногда эта разница клинически незаметна, а иногда пациент ее ощущает.

И вот тут появляется баланс, которого так не хватает в разговорах о лекарствах.

Не существует универсального правила "бери только оригинал" или "бери самое дешевое". Есть логика: смотреть на действующее вещество, дозу, производителя и собственный опыт приема.

Когда вам в аптеке предлагают другое название – это не значит, что вас "лечат по-другому". В большинстве случаев меняется только бренд и цена.

А ваша задача как пациента – выйти из роли покупателя красивых названий и перейти в роль человека, который понимает, что именно он принимает.

Работает молекула. И немного вашей критичности.