Выбирайте белый рис: в чем его особенность

Рис – популярный продукт по всему миру. Белый рис – рафинированное зерно, на порцию содержит около 200 калорий.

Об этом сообщили в health. Эксперты советуют употреблять рис в умеренных количествах для минимизации риска повышения уровня сахара в крови и увеличения веса.

Польза белого риса:

Источник энергии

Порция вареного белого риса обеспечивает около 44 г углеводов, которые расщепляются на глюкозу, она является основным источником энергии для организма.

Отсутствие глютена

Безглютеновая диета помогает лечить целиакию, заболевание, повреждающее тонкий кишечник.

Улучшение прочности костей и мышц

Порция вареного белого риса имеет 19 мг магния, минерала, который играет важную роль в более чем 300 биохимических реакциях в организме, речь идет об укреплении костей и мышц. Согласно исследованию, магний помогает оградить от возрастной потери мышечной массы и плотности.

Поддержка здоровья кишечника

Крахмал, содержащийся в белом рисе, действует как пребиотик, питающий "хорошие" бактерии в кишечнике. В результате это поддерживает здоровое пищеварение.

Питательные вещества

Также белый рис содержит фосфор и селен. В частности, фосфор – минерал, который в основном содержится в костях и зубах. Селен нужен организму для создания антиоксидантных ферментов, защищающих от повреждения клеток.

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