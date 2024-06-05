Выпечка против стресса: кулинария выходит за рамки простого хобби

Хобби, которое приобрело культовый статус – это выпечка. Хештег #stressbaking был в тренде везде, и невозможно было прокрутить ленту соцсетей без хотя бы одного поста об выпечке.

Но вы знали, что эта новая одержимость выходит за рамки простого хобби и имеет много других преимуществ для здоровья? Ниже мы расскажем вам об этом больше.

Экспериментальный процесс, позволяющий раскрыть вашу творческую сторону

Приготовление выпечки для любимого человека доставляет удовольствие, и это прекрасное ощущение, когда твою работу ценят. Это экспериментальный процесс, позволяющий раскрыть свой творческий потенциал. От сочетания ингредиентов до украшения торта вы несете ответственность за свое творение.

Стоит ли говорить, что радость от того, что вы накормили себя и своих близких, очень велика.

Существует положительная корреляция между выпечкой и психологическим функционированием

Вы когда-нибудь видели сварливого пекаря? Не удивляйтесь, ведь выпекание, как правило, считается положительным опытом и оставляет пекаря в счастливом состоянии.

Исследования показали положительную корреляцию между ежедневной творческой деятельностью и психологическим функционированием. Таким образом, как и рисование или живопись, выпечка - это искусство, а творческий процесс делает художника счастливым.

Выпечка похожа на осознанную медитацию, она отгоняет стрессовые мысли

Внимательная медитация – это жизнь в настоящем моменте. Она заключается в том, чтобы замедлить разум от гонки мыслей и сосредоточиться на том, что перед нами, а выпечка – это именно то, что нам нужно.

Присутствовать – одна из главных потребностей, когда дело доходит до выпечки. Использование осязания, обоняния и вкуса при выпекании помогает нам избегать стрессовых мыслей и сохраняет спокойствие.

Форма общения, которая выражает больше, чем слова

Бывают моменты, когда вы не можете донести свои мысли до близких, особенно в столь сложные времена. В таких непредсказуемых обстоятельствах выпечка для ваших близких может передать гораздо больше, чем слова.

Поэтому в следующий раз, когда вы захотите показать любимому человеку, что он вам небезразличен, наденьте фартук и испечь для него что-нибудь вкусненькое.

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