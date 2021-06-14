Сегодня выписали четверых пациентов после трансплантации сердца. Эти операции в последнее время стали рутинными в нашем Институте. В этом процессе участвуют сотни врачей, медсестер, санитарок, лаборантов, инженеров, полицейских, пилотов, Народных депутатов и Министров.

Уважаемые друзья, посмотрите на результат нашей с вами совместной работы и порадуйтесь за наших пациентов.

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