Высокий сезон на кладбищах объявляется открытым
19.10.2021
У нас новый рекорд, 538 летальных случаев.
Наибольшее число летальных случаев зафиксировано :
Львовская обл – 65 ( рекорд )
Донецкая обл – 55 ( рекорд )
Луганская обл – 34 ( рекорд )
Новых случаев – 15579
В больницах – 40 030 пациентов.
Все молодцы, все старались на отлично. Молодцы центральная власть, за 8 месяцев не смогли развернуть активную агитационную компанию за вакцинацию. Молодцы местные власти, уровень информирования населения , хай буде такэ.
Ну и конечно – молодцы умный нарид. Тут вдвойне молодцы. Мудрость просто зашкаливает, теперь эта мудрость будет вылезать из моргов и ехать на кладбища. Частные ритуальные службы двумя руками хлопают в ладошки.
Все молодцы, всем спасибо. Высокий сезон на кладбищах и в крематориях объявляется открытым. Продолжайте и дальше строчить бред про вакцинацию.
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