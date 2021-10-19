19.10.2021

У нас новый рекорд, 538 летальных случаев.

Видео дня

Наибольшее число летальных случаев зафиксировано :

Львовская обл – 65 ( рекорд )

Донецкая обл – 55 ( рекорд )

Луганская обл – 34 ( рекорд )

Новых случаев – 15579

В больницах – 40 030 пациентов.

Все молодцы, все старались на отлично. Молодцы центральная власть, за 8 месяцев не смогли развернуть активную агитационную компанию за вакцинацию. Молодцы местные власти, уровень информирования населения , хай буде такэ.

Ну и конечно – молодцы умный нарид. Тут вдвойне молодцы. Мудрость просто зашкаливает, теперь эта мудрость будет вылезать из моргов и ехать на кладбища. Частные ритуальные службы двумя руками хлопают в ладошки.

Все молодцы, всем спасибо. Высокий сезон на кладбищах и в крематориях объявляется открытым. Продолжайте и дальше строчить бред про вакцинацию.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.