Высокий сезон на кладбищах объявляется открытым

Евгений Истребин
Евгений Истребин
Новости медицины / Мнения
2 минуты
172
Высокий сезон на кладбищах объявляется открытым

19.10.2021

У нас новый рекорд, 538 летальных случаев.

Высокий сезон на кладбищах объявляется открытым
Высокий сезон на кладбищах объявляется открытым
Видео дня

Наибольшее число летальных случаев зафиксировано :

  • Львовская обл – 65 ( рекорд )

  • Донецкая обл – 55 ( рекорд )

  • Луганская обл – 34 ( рекорд )

Высокий сезон на кладбищах объявляется открытым
Высокий сезон на кладбищах объявляется открытым
Высокий сезон на кладбищах объявляется открытым
Высокий сезон на кладбищах объявляется открытым

Новых случаев – 15579

Высокий сезон на кладбищах объявляется открытым
Высокий сезон на кладбищах объявляется открытым

В больницах – 40 030 пациентов.

Высокий сезон на кладбищах объявляется открытым

Все молодцы, все старались на отлично. Молодцы центральная власть, за 8 месяцев не смогли развернуть активную агитационную компанию за вакцинацию. Молодцы местные власти, уровень информирования населения , хай буде такэ.

Ну и конечно – молодцы умный нарид. Тут вдвойне молодцы. Мудрость просто зашкаливает, теперь эта мудрость будет вылезать из моргов и ехать на кладбища. Частные ритуальные службы двумя руками хлопают в ладошки.

Все молодцы, всем спасибо. Высокий сезон на кладбищах и в крематориях объявляется открытым. Продолжайте и дальше строчить бред про вакцинацию.

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Источник:Фейсбук Евгения Истребина
Проверил:Доктор медицины Виктор Литвиненко

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