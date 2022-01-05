Вызывает проблемы с памятью и галлюцинации: в Канаде молодых людей поражает загадочная болезнь

Прогрессирующее неврологическое заболевание головного мозга стало поражать все большее количество молодых жителей Канады. У некоторых оно вызывает быстрое снижение когнитивных функций.

Впервые недуг обнаружили в 2019 году, больше всего таких пациентов медики наблюдают в провинции Нью-Брансуик. Как пишет The Sun, ныне болезнь вызывает замешательство и страх, поскольку за два года эксперты так и не приблизились к выяснению ее причины.

Отмечается, что она чем-то похожа на Крейтцфельда-Якоба (CJD) – редкое и смертельное заболевание головного мозга, одна из форм которого известна как "коровье бешенство".

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К проявлениям "нового" недуга относятся проблемы с памятью и равновесием, мышечные спазмы, трудности при ходьбе или падения, галлюцинации, бессонница, необъяснимая потеря веса и боль в конечностях.

Сотрудник Vitalité Health Network, одного из двух органов здравоохранения провинции, в беседе с The Guardian отметил, что количество случаев заболевания растет. И беспокоит то, что на тревожные симптомы начали жаловаться молодые люди.

По словам эксперта, молодежь обычно не подвержена риску нейродегенеративных заболеваний, а те, кто страдает ими, ранее казались здоровыми.

"Я искренне обеспокоен этими случаями, потому что они, кажется, развиваются очень быстро. Волнуюсь за этих людей, мы должны дать им хоть какое-то объяснение", – сказал он.

В отчетах о всех 48 случаях заболевания, описанных медиками, упоминается молодая мать, у которой развилась бессонница и галлюцинации. Также женщина в возрасте 30 лет, которая потеряла способность говорить, "сильно пускает слюни и теперь ее кормят через зонд". А еще одна внезапно начала терять мышечную силу и испытывать слабоумие и галлюцинации после ухода за своим мужем – пациентом с нарушением равновесия и речи.

В СМИ пишут, что таких случаев может быть еще десятки. Также подчеркивается, что было зарегистрировано и восемь смертей от загадочного недуга, хотя официальные лица эту информацию не подтверждают.

Одни специалисты выразили убеждение, что заболевание является "результатом неправильного диагноза врачами-нейрохирургами". Другие считают, что это "не болезнь провинции Нью-Брансуик".

А еще некоторые эксперты говорят, что недуг может быть связан с триггерами окружающей среды, особенно бета-метиламино-L-аланином (BMAA). Это токсин, который сосредоточен в морской и пресноводной среде и связан с такими болезнями, как Альцгеймера и Паркинсона. Хотя опрос среди 34 больных не выявил у них "никаких конкретных форм поведения, пищевых продуктов или воздействия окружающей среды", вызывающих такое заболевание.

И пока канадские медики, ученые и чиновники пытаются найти этому объяснение, говорится в материале, таинственная болезнь поражает людей обоих полов и всех возрастов – средний составляет 59 лет, но самому младшему пациенту всего лишь 18 лет.

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