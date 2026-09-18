Вызывают ли мобильные телефоны рак мозга: что показало новое исследование

Мобильные телефоны стали неотъемлемой частью повседневной жизни, но их возможное влияние на здоровье до сих пор вызывает вопросы. Особое внимание ученых привлекает радиоволновое излучение, ведь во время разговора телефон находится непосредственно у головы.

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Новый анализ десятков научных работ помог выяснить, действительно ли длительное пользование мобильным телефоном может быть связано с раком мозга. Результаты исследования не выявили четкой связи между использованием таких устройств и онкологическими заболеваниями мозга, головы или шеи.

Несмотря на это, с распространением мобильных телефонов возникли опасения, что длительное нахождение устройства у головы может повышать риск опухолей мозга. Новый анализ научных данных не обнаружил убедительных доказательств такой связи.

Что показал анализ исследований?

Всемирная организация здравоохранения в 2019 году инициировала серию систематических обзоров, чтобы оценить возможное влияние электромагнитных волн на здоровье. Ученые изучали различные потенциальные последствия – от головной боли и шума в ушах до проблем с фертильностью и онкологических заболеваний.

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Поскольку полный анализ ВОЗ еще не завершен, авторы нового исследования отдельно обобщили результаты обзора, посвященного раку мозга.

Они проанализировали 63 исследования, проведенные в период с 1994 по 2022 год. Результат оказался последовательным: использование мобильных телефонов не было связано с повышенным риском рака мозга, головы или шеи.

При этом продолжительность использования телефона также не влияла на выводы. Повышения риска не обнаружили даже среди людей, которые пользовались мобильным телефоном 10 лет и более.

Другой анализ также не обнаружил доказательств связи между радио- и телевизионными передатчиками и лейкемией у детей.

Почему до сих пор остаются сомнения?

Опасения относительно влияния электромагнитного излучения на здоровье возникли ещё задолго до появления смартфонов. Они усилились во второй половине XX века, когда в быту массово начали использовать микроволновые печи, телевизоры и другую электронику.

В то же время ученые отмечают, что влияние низкоэнергетического излучения сложно оценить, ведь на здоровье человека одновременно влияют десятки факторов – от генетики и питания до физической активности и условий жизни.

Именно поэтому авторы подчеркивают, что отсутствие доказательств вреда не означает возможности научно доказать абсолютное отсутствие какого-либо риска.

Что происходит с уровнем заболеваемости?

Один из аргументов исследователей касается статистики заболеваемости. По их словам, если бы мобильные телефоны действительно существенно повышали риск рака мозга, со временем должно было бы наблюдаться увеличение количества таких случаев.

В Австралии уровень заболеваемости раком мозга остается относительно стабильным с 1980-х годов – еще до того, как мобильные телефоны стали неотъемлемой частью повседневной жизни.

Что говорят ученые?

Авторы делают вывод: "Ни одна наука не может "доказать" отсутствие какого-либо риска".

В то же время на сегодняшний день исследования не показывают четкой связи между использованием мобильных телефонов и раком мозга, головы или шеи. Дальнейшие исследования все равно необходимы, особенно с учетом развития беспроводных технологий.

На данный момент имеющиеся данные не подтверждают, что обычное использование мобильного телефона повышает риск развития рака мозга.

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