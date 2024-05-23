Яблоки: какую они имеют пользу для здоровья

Яблоки известны не только благодаря своему вкусу, но и невероятной пользе для здоровья. Они насыщены пищевыми волокнами, флавоноидами и мощными антиоксидантами. News Bytes рассказал о пяти основных преимуществах добавления яблок в ваш ежедневный рацион.

Питательная ценность

Яблоко среднего размера весом около 180 г содержит примерно 95 калорий, 25 г углеводов, 4 г клетчатки и основные витамины, такие как С и К. Кроме того, они богаты минералами, такими как калий, марганец и медь. Этот скромный фрукт также является источником полифенола.

Укрепление здоровья сердца

Благодаря высокому содержанию растворимой клетчатки они обладают способностью снижать уровень холестерина в крови, уменьшая риск сердечных заболеваний. Кроме того, кожура яблок содержит полифенолы и флавоноиды, которые помогают снизить кровяное давление.

Укрепление здоровья костей

Потребление яблок может поддержать здоровье костей и повысить плотность их ткани благодаря антиоксидантным и противовоспалительным соединениям. Исследования показывают, что люди, включающие в свой рацион свежие или очищенные фрукты, меньше теряют кальций.

Поддержка здоровья мозга

Яблоки также способствуют оптимальному здоровью мозга. Некоторые исследования показывают, что эти фрукты и их сок могут помочь справиться с возрастным понижением умственных способностей, потенциально уменьшая риск развития такого заболевания, как болезнь Альцгеймера.

Борьба с диабетом и содействие похудению

Регулярное потребление яблок снижает риск развития диабета 2 типа. Исследование показало, что у людей, включающих эти фрукты в свой рацион, вероятность появления этого заболевания снижается на 28%.

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