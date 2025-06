Ягодная суперсила: почему эти плоды - лучший выбор для вашего здоровья

В мире здорового питания важно не только количество, но и качество потребляемых продуктов. Среди большого разнообразия именно ягоды отличаются своими уникальными свойствами.

Они не только имеют прекрасный вкус, но и обладают мощным оздоровительным потенциалом. Издание eatthis.com рассказывает, почему именно ягоды полезны для ежедневного рациона.

"В составе ягод много клетчатки, витамина C и флавоноидов, которые выступают мощными антиоксидантами. Например, в чашке малины или ежевики – примерно 8 граммов пищевых волокон, что составляет около 32% от рекомендуемой дневной нормы", – говорит диетолог Эми Гудсон.

Кроме клетчатки, ягоды имеют ещё одно важное преимущество – они насыщены антиоксидантами. По словам Гудсон, именно эти вещества защищают клетки организма от разрушительного воздействия свободных радикалов, которые вызывают окислительный стресс. В результате это может снизить риск развития серьезных болезней, таких как онкология или сердечно-сосудистые заболевания. К такому выводу пришли ученые, результаты исследования которых опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America.

Хотя антиоксиданты содержатся и в других продуктах, ягоды считаются их лучшим источником – наравне с гранатами, о чем свидетельствует публикация в журнале Journal of Agricultural and Food Chemistry.

Но какую ягоду можно назвать самой полезной среди всех? По словам Гудсон, это – черника. Она отличается особенно высоким уровнем антиоксидантной активности. К тому же, как указывает издание Nutrients, черника богата полифенолами – веществами, которые могут замедлить процессы старения клеток.

Еще одно преимущество ягод – их универсальность. Они легко сочетаются со многими блюдами, в том числе с завтраками и десертами, что делает их ещё более привлекательными для ежедневного рациона.

"Ягоды настолько удобны в использовании, что включить их в питание – это совсем просто. Их можно добавлять в злаковые, овсянку, йогурты, а также в выпечку, салаты и зерновые блюда. Они прекрасно сочетаются со смузи и фрешами или могут выступать как самостоятельный сладкий перекус", – отмечает Гудсон.

Так что, когда в следующий раз вы будете готовить теплую овсянку или порцию греческого йогурта, не забудьте добавить в блюдо горсть свежих ягод – и ваш завтрак станет не только вкусным, но и чрезвычайно полезным.

