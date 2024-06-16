Закуски и напитки, полезные для вашего сердца
Перекусы могут иметь плохую репутацию, но употребление правильных продуктов может привести к здоровому сердцу. Сердечно-сосудистые заболевания являются причиной почти трети смертей в мире, и это мнение пугает.
Однако мы можем уменьшить риск этих заболеваний, выбирая более здоровую пищу и изменяя образ жизни, например, избегая вредных для сердца продуктов и напитков. Мы собрали для вас подборку продуктов, которые полезны улучшат работу сердца.
Почему это важно?
Сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смерти в некоторых странах, таких как США и Индия. Да, в США каждые 36 секунд от такого заболевания умирает один человек. Наиболее распространенными факторами риска являются высокое кровяное давление и высокий уровень холестерина.
Люди с нездоровым питанием, ожирением, диабетом и недостаточной физической активностью подвержены большему риску этих заболеваний.
Грецкие орехи и миндаль
Орехи являются богатым источником клетчатки, белка, магния, мононенасыщенных жиров, витамина Е и калия, которые отлично снижают уровень плохого холестерина.
Приблизительно 30-35 граммов орехов в день могут помочь снизить уровень плохого холестерина на впечатляющие 5%. Однако орехи очень калорийны, поэтому не переусердствуйте и соблюдайте контроль порций в этом случае.
Чай матча и чай с гибискусом
Разновидность зеленого чая, известная как чай матча, богата эпигаллокатехиным галлатом, полифенольным соединением, которое обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, способствующими укреплению здоровья сердечно-сосудистой системы.
На самом деле, чай из гибискуса также богат полифенольными антиоксидантами, которые могут помочь регулировать кровяное давление и уровень холестерина. Согласно исследованиям, употребление 250 мл чая из гибискуса ежедневно помогает снизить кровяное давление и предотвратить воспаление.
Овес
Овес не только вкусен, он также является источником питательных веществ.
Он является отличным источником растворимой клетчатки под названием бета-глюкан, помогающей снизить уровень холестерина. Это происходит потому, что бета-глюкан образует гель, связывающий холестерин в кишечнике, тем самым предотвращая его всасывание. Так что ешьте овес с йогуртом или готовьте овсянку, чтобы получить больше пользы для здоровья.
Горячий шоколад с какао
Какао – самая чистая форма какао, обычно менее обработанная, но богатая питательными веществами по сравнению с другими какао-продуктами. Оно обладает антиоксидантными свойствами и минералами, которые способствуют здоровью сердечно-сосудистой системы.
Согласно разным исследованиям, какао-продукты снижают кровяное давление, улучшают функцию кровеносных сосудов и значительно снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Ранее OBOZ.UA писал, какие продукты вредны для сердца.
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