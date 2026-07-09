Министерство здравоохранения Украины инициирует изменения в законодательство, которые должны исключить взимание платы с пациентов за инструментальные диагностические исследования в частных центрах, работающих на территории государственных или коммунальных больниц.

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На первый взгляд всё выглядит совершенно логично. Если компьютерная или магнитно-резонансная томография входит в Программу медицинских гарантий, пациент не должен оплачивать её повторно.

Но любое управленческое решение следует оценивать не по красивым формулировкам, а по его последствиям. И именно здесь возникают вопросы.

Проблема возникла не вчера

Частные центры КТ и МРТ не появились на территории государственных больниц случайно. Они работают там годами.

Кто-то согласовывал договоры аренды.

Кто-то утверждал условия сотрудничества.

Кто-то согласовывал использование помещений.

Кто-то контролировал выполнение этих договоров.

То есть само государство на протяжении многих лет признавало такую модель работы допустимой. Поэтому сегодня логично задать простой вопрос. Если эта система была неправильной, почему она существовала годами?

И что ещё важнее. Какие именно ошибки государство признаёт сегодня: ошибки частного бизнеса или собственные управленческие решения?

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Подмена причины борьбой с последствиями

Минздрав фактически предлагает изменить правила для частного сектора. Но является ли именно он источником проблемы? Пациент платит не потому, что рядом работает частный томограф. Пациент платит тогда, когда не может получить необходимое обследование бесплатно. Именно поэтому ключевой вопрос звучит иначе.

Почему государственная система не обеспечивает достаточную доступность КТ и МРТ собственными силами?

Пока на него нет ответа, любой запрет рискует лечить симптом, а не саму болезнь.

Почему вообще появился частный сектор?

Существует простая экономическая логика. Там, где государственная система не может полностью удовлетворить спрос, возникает частное предложение. Это происходит не только в медицине. Так работает любой рынок.

Если государственный томограф не работает, находится на ремонте, имеет длинную очередь или не может обеспечить необходимый объем исследований, пациент начинает искать альтернативу.

Именно поэтому частные диагностические центры много лет оставались частью реальной системы здравоохранения. Потому что есть спрос.

Запретить проще, чем обеспечить

Если новые правила сделают работу частных центров экономически невыгодной, часть из них просто покинет территорию государственных больниц. И это не вопрос желания или нежелания бизнеса. Это вопрос денег. Ни один частный инвестор не будет вкладывать десятки миллионов гривен в дорогостоящее оборудование, персонал, сервисное обслуживание и логистику, если правила игры больше не позволяют окупить эти инвестиции.

Но вместе с уходом частного бизнеса автоматически не появятся новые государственные томографы. Не сократятся и очереди только потому, что изменился закон.

Именно поэтому любые ограничения должны сопровождаться четким ответом государства: за счет каких ресурсов, каких мощностей и каких управленческих решений будет компенсировано возможное сокращение участия частного сектора в предоставлении диагностических услуг.

Реформа должна начинаться с работающей системы

Запретить всегда проще, чем создать альтернативу. Если государство ограничивает работу частных центров КТ и МРТ, оно должно гарантировать, что пациент без проблем получит такое же обследование в государственной больнице.

Если же после введения новых правил люди, как и раньше, будут месяцами ждать в очередях, искать частные клиники или оплачивать диагностику за свой счет, возникает закономерный вопрос: что именно изменилось для пациента?

Для большинства людей не имеет никакого значения, кому принадлежит томограф — государству или частному бизнесу. Их интересует только одно: работает ли аппарат, можно ли быстро пройти обследование и не придется ли платить за него из собственного кармана.

Эффективность государственного управления измеряется не количеством новых запретов, а тем, стала ли медицинская помощь более доступной. Если государственная система не работает лучше, а меняются лишь правила для частного сектора, общество имеет полное право спросить: реформа решает проблему или лишь меняет правила игры?

Пациенту нужны не новые запреты. Пациенту нужен работающий томограф, диагностика и реальный доступ к медицинской помощи.