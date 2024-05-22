Защита от остеопороза: асаны из йоги для сохранения здоровья костей

С годами человеческий организм становится все более уязвимым, а ткани и кости теряют свою упругость. Плохое состояние костей может привести к остеопорозу, остеопении, переломам и т.д.

Если вы беспокоитесь о кости, то следует помнить, что здоровое питание и образ жизни могут улучшить их состояние. OBOZ.UA предлагает несколько поз йоги, которые следует выполнять для укрепления костей.

Поза мостика (Сета Бандха Сарвангасана)

Для выполнения упражнения лягте на спину, положив руки вдоль тела, ладонями вниз и согните колени, поставив ступни на пол. Далее нужно опираясь на плечи, руки и стопы, оторвать спину от пола, продолжая дышать медленно и глубоко. Держите позу в течение одной минуты, расслабьтесь, затем повторите.

Поза треугольника (Триконасана)

Нужно совершить рывок правой ногой вперед, затем выпрямить ногу. Далее переместите левую ногу вперед и сверните ее под углом от 45 до 60 градусов с краем коврика. Наконец положите правую руку на голень, а левую потяните вверх, ладонями наружу. Необходимо задержаться в положении на минуту, затем сменить стороны.

Поза дерева (Врикшасана)

Это упражнение должно помочь укрепить вашу иммунную систему. Для выполнения поставьте левую ногу на землю, бедра на одной линии с плечами, позвоночник вытяните, становясь прямо. Затем поднимите правую ногу и прижмите подошву стопы к левому внутреннему бедру и убедитесь, что вы стоите как можно выше. Далее соедините руки у сердца.

Поза скручивания позвоночника сидя (Ардха Матсиенрдрасана)

При исполнении сядьте прямо, вытянув ноги перед собой, и согните правое колено, а затем скрестите правую ногу и поставьте стопу у левого бедра. Затем согните левое колено и разместите левую лодыжку рядом с правой ягодицей, плавно поворачивая тело вправо. В конце концов, медленно вдохните, расслабьтесь, затем повторите с другой стороны.

Поза воина II (Вирабадрасана II)

Для выполнения нужно встать прямо, расставив ноги. Затем сверните правую ногу наружу под углом 90 градусов, а левую внутрь примерно на 15 градусов. В конце концов, раскиньте руки параллельно земле с обеих сторон на высоте плеч, ладонями вниз. Необходимо удерживать положение около 30 секунд, затем расслабиться и повторить по другую сторону.

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