Защита поверхности глаза: почему одного увлажнения иногда бывает недостаточно

Современный образ жизни создает постоянную нагрузку на наши глаза. Работа за компьютером, смартфоны, кондиционированный воздух, пыль, контактные линзы, длительное пребывание за рулем, сезонные аллергии и даже офтальмологические операции ежедневно воздействуют на поверхность глаза. Первой это воздействие ощущает слезная пленка — тонкий естественный барьер, который защищает роговицу, поддерживает её увлажнение, питание и оптическую прозрачность.

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Когда структура слезной пленки нарушается, поверхность глаза становится более уязвимой. Появляются сухость, жжение, покраснение, раздражение, ощущение "песка" или инородного тела в глазу. Однако специалисты подчеркивают: эти симптомы являются лишь проявлением более глубоких изменений. В первую очередь страдает именно поверхность глаза, которая нуждается не только в кратковременном облегчении, но и в эффективной защите и поддержке естественного восстановления.

Больше, чем синдром сухого глаза

Многие считают, что дискомфорт в глазах связан исключительно с синдромом сухого глаза. На самом деле причин гораздо больше.

Изменения слезной пленки могут возникать после офтальмологических операций, в частности лазерной коррекции зрения или удаления катаракты, при ношении контактных линз, после незначительных механических повреждений роговицы, воздействия ультрафиолета, пыли, дыма или других неблагоприятных факторов окружающей среды. Во всех этих ситуациях естественный барьер поверхности глаза ослабевает, а ткани нуждаются в дополнительной поддержке.

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Именно поэтому современная офтальмология уделяет всё больше внимания не только устранению симптомов, но и защите поверхности глаза, а также созданию оптимальных условий для её естественного восстановления.

Почему не всегда достаточно обычных увлажняющих капель

Искусственные слёзы остаются основой ухода при дискомфорте в глазах. Они быстро увлажняют поверхность глаза и помогают уменьшить неприятные симптомы.

Если поверхность глаза уже повреждена или изменения слезной пленки более выражены, офтальмологи могут рекомендовать средства с более высокой вязкостью. Такие препараты дольше остаются на поверхности роговицы, помогают удерживать влагу и создают благоприятные условия для естественной регенерации тканей.

Декспантенол: поддержка естественного восстановления поверхности глаза

Одним из наиболее изученных компонентов, применяемых для поддержания здоровья поверхности глаза, является декспантенол — предшественник витамина B5.

Научные исследования показывают, что декспантенол помогает поддерживать оптимальный уровень увлажнения тканей, участвует в процессах регенерации эпителия роговицы и способствует естественному восстановлению клеток после повреждения. Именно поэтому он широко используется в офтальмологии при состояниях, сопровождающихся изменениями поверхности глаза, а также в период восстановления после офтальмологических вмешательств.

Айстенол: двойная поддержка поверхности глаза

Одним из современных средств на основе декспантенола является офтальмологический гель "Айстенол".

Согласно инструкции, Айстенол помогает защитить поверхность глаза у пациентов с нарушениями слезной пленки. Его действие основано на сочетании двух компонентов.

5% декспантенол поддерживает естественные процессы регенерации эпителия, помогает сохранять влагу и способствует восстановлению поверхности роговицы.

Карбомер образует прозрачный защитный гелеобразный слой, который дольше удерживается на поверхности глаза, уменьшает трение при моргании и обеспечивает пролонгированный контакт декспантенола с тканями. Именно благодаря этому создаются комфортные условия для защиты и естественного восстановления поверхности глаза.

Как правильно использовать глазной гель

Для достижения максимального эффекта важно соблюдать рекомендации по применению.

Гель обычно закапывают по одной капле в нижний конъюнктивальный мешок несколько раз в сутки или перед сном в соответствии с рекомендациями врача или инструкцией.

Из-за гелеобразной консистенции сразу после применения возможно кратковременное затуманивание зрения. Это нормальное явление, которое проходит в течение нескольких минут.

Если одновременно используются другие глазные средства, между их применением рекомендуется выдерживать интервал около 15 минут. Айстенол целесообразно применять последним.

целесообразно применять последним. Перед использованием геля контактные линзы необходимо снять и надеть их снова не ранее чем через 15 минут.

Почему не стоит игнорировать дискомфорт в глазах

Сухость, жжение, покраснение или ощущение инородного тела в глазу не всегда являются следствием обычной усталости. Такие симптомы могут сигнализировать о нарушении защитных свойств слезной пленки и изменениях поверхности глаза. Если оставить проблему без внимания, это может способствовать развитию хронического воспаления и ухудшению комфорта и качества зрения.

Именно поэтому современный подход заключается не только в быстром устранении неприятных симптомов, но и в поддержании естественной защиты и восстановлении поверхности глаза. Если дискомфорт сохраняется в течение длительного времени, возник после травмы или офтальмологической операции либо регулярно повторяется, стоит обратиться к врачу-офтальмологу. Своевременная консультация поможет определить причину симптомов, подобрать оптимальный уход и поддержать здоровье глаз в долгосрочной перспективе.