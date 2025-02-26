Завтрак для метаболизма: как активизировать обмен веществ после 50

После 50 лет метаболизм естественно замедляется, что может влиять на состояние здоровья и энергичность. Однако правильные утренние привычки могут помочь активизировать обмен веществ и поддержать физическую форму.

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Специалисты по питанию советуют обратить внимание на продукты, стимулирующие метаболизм и обеспечивающие необходимую энергию на весь день. Издание eatthis.com поделилось полезными советами, которые помогут сохранить метаболическое здоровье после 50 лет.

Начните день с белка

Белок – одно из важнейших веществ для здоровья метаболизма и сохранения стойкой потери веса, но именно он часто не потребляется достаточно. Если вы увеличите его потребление, в частности завтрак, вы почувствуете улучшение общего самочувствия.

Белок помогает дольше сохранять сытость, поскольку он расщепляется значительно медленнее углеводов и жиров. И хотя термический эффект пищи не сжигает большого количества калорий, он все же активирует механизмы сжигания калорий. поживайте 25-30 граммов белка", – советует диетолог Эми Гудсон.

Добавьте яйцо к завтраку

Если говорить о белоке, яйца – это отличный источник этого питательного вещества. Они также содержат другие важные нутриенты, поддерживающие метаболизм.

"Яйца – это не только бюджетный и универсальный продукт для завтрака, но и источник ключевых элементов для обмена веществ. Вы можете взять сваренное яйцо с собой или добавить его к тостам из авокадо или даже к овсянке", – объясняет диетолог Лорен Манакер.

Не пропускайте завтрак

Многие люди, особенно когда не чувствуют голода, часто заменяют завтрак чашкой кофе. Однако Гудсон предупреждает, что такой подход может отрицательно повлиять на метаболизм.

"Существует заблуждение, что пропуск завтрака улучшает метаболизм. На самом деле, это не так. Подумайте об огне: чтобы он зажегся, нужно поджечь. Так же и с вашим метаболизмом – чтобы он работал на полную мощность, нужно начать утро с белка и клетчатки, а в течение дня добавлять небольшие.

Пейте зеленый чай

Зеленый чай – один из самых полезных напитков для здоровья, и его следует включить в рацион, если вы хотите активизировать метаболизм.

"Зеленый чай содержит EGCG – соединение, которое может способствовать ускорению метаболизма. Наслаждайтесь классическим зеленым чаем или попробуйте латте с зеленым чаем, который также будет полезен", – добавляет Манакер.

Добавьте специи

Если вы хотите стимулировать метаболизм, попробуйте добавить острый перец в завтрак. Капсаицин, содержащийся в острых перцах, способен поддерживать активный обмен веществ.

"Острый перец может помочь активизировать метаболизм. Капсаицин способствует улучшению обмена веществ и может помочь в процессе похудения", – отмечает Манакер.

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