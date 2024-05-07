Заживляет и снимает боль: все, что нужно знать о полезных свойствах эвкалиптового масла
Австралийские аборигены использовали корни, листья и масло эвкалипта для лечения различных инфекций, болезней и ран. Со временем эвкалиптовые деревья из-за своих целебных свойств распространились по всему миру.
Так, чай из листьев этого растения используется как средство от лихорадки и кашля, а эфирное масло известно как средство от многих болезней.
В этой статье OBOZ. UA расскажет об основных целебных свойствах масла эвкалипта и способах его применения.
Облегчает кашель и очищает грудную клетку
Эвкалиптовое масло издавна используют для облегчения кашля. В некоторых современных безрецептурных препаратах его также применяют в качестве активного ингредиента.
Известно, что вдыхание паров этого вещества разжижает слизь и выводит ее из груди. Аналогичный результат дает и растирание груди маслом.
Дезинфицирует раны и способствует их заживлению
Исследование 2012 года показало, что эвкалиптовое масло обладает противомикробными свойствами. Оно эффективно действует против двух патогенных микроорганизмов – S. aureus и E. coli и является популярным средством для лечения порезов, воспалений и ран.
Облегчает боль в суставах, связанную с артритом
Эвкалиптовое масло – спасает от боли в суставах. Оно также уменьшает боли в спине и восстанавливает мышечные ткани после травм.
Освежает дыхание и предотвращает проблемы с зубами
Экстракты эвкалипта удаляет зубной налет, лечит гингивит, кариес, и освежает ротовую полость.
Разбавьте одну каплю эвкалиптового масла кокосовым маслом и полощите этим раствором рот каждое утро. Это избавит вас от бактерий и удалит неприятный запах изо рта.
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