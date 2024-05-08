Заживляет раны и помогает с сердцем: полезные свойства меда, о которых вы не знали

Мед широко популярен как здоровая замена сахара и натуральный подсластитель. Его потребление также полезно организму человека.

А кроме употребления в пищу мед также используют как маску для лица. OBOZ.UA знакомит вас с важными преимуществами, которые вы можете получить от меда.

Иммунитет

Не секрет, что мед обладает лечебными свойствами и является источником улучшения иммунитета. Его широко применяют для лечения боли в горле. Исследования доказали, что употребление только двух чайных ложек меда может помочь вам избавиться от постоянного кашля. Мед также может помочь бороться с инфекциями, вызванными вирусами, бактериями и грибками, ведь он богат антиоксидантами, которые являются эффективными против бактерий.

Здоровье сердца

Для эффективного предотвращения болезней сердца также следует потреблять мед. Он снижает риски сердечных заболеваний, ведь богат антиоксидантными соединениями, особенно фенолами. Они, в частности, увеличивают приток крови к сердцу, а также помогают артериям расширяться. Также соединения, содержащиеся в меде, могут снизить риск инфарктов и инсультов, поскольку помогают предотвратить образование тромбов.

Энергия

Если вы ищете здоровую альтернативу разнообразным энергетикам, обратите внимание на мед, выступающий в качестве природного усилителя энергии. Этому способствует быстрое усвоение организмом глюкозы, дающей быстрый заряд энергии. Кроме того, немного медленнее усваивается фруктоза, обеспечивающая устойчивую энергию в течение дня. Также мед советуют спортсменам для улучшения результатов, ведь он предотвращает усталость во время тренировок.

Заживление

Еще одна невероятная польза от меда – содействие заживлению ран и ожогов. Мед известен антибактериальными и противовоспалительными свойствами. Также, по данным практических исследований, в лечении послеоперационных инфекций также помогает мед. А для лечения диабетических язв пациентов помогает местное применение меда.

Уход за кожей

И, наконец, еще одна важная польза меда – уход и улучшение состояния кожи. Мед является эффективным средством, помогающим преодолеть последствия повреждений, вызванных чрезмерным пребыванием на солнце. Также он способствует улучшению общего цвета лица и здоровья кожи. В то же время, мед может способствовать замедлению процессов старения благодаря своим антиоксидантам.

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