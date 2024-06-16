Здоровая и сияющая кожа: 5 химических пилингов своими руками

Химический пилинг лица – это быстрый и эффективный способ оздоровить кожу, избавиться от мертвой кожи, сделать ее мягкой и эластичной. Химический пилинг обеспечивает глубокое химическое отшелушивание.

Они также уменьшают шрамы от прыщей, морщин и гиперпигментации, благодаря чему кожа становится ярче. OBOZ.UA предлагает несколько химических пилингов своими руками, которые можно легко попробовать на дому, чтобы получить здоровое сияние.

Что такое химический пилинг?

Химический пилинг отшелушивает отмершие клетки кожи и заставляет верхний слой отслаиваться, открывая свежий слой кожи. Он также может помочь вам в решении многих проблем с кожей, таких как грубая текстура кожи, тонкие морщины, повреждение солнцем и чрезмерная жирная кожа.

Яичный белок и кожура огурца для лечения морщин

Этот химический пилинг, содержащий яичные белки и огурец, поможет разгладить морщины и увлажнить кожу. Для этого взбейте один яичный белок с половиной стакана огурца без косточек. Затем добавьте одну чайную ложку лимонного сока и все хорошо перемешайте, чтобы получилась однородная паста. Нанесите его на чистую кожу. Оставьте на 20 минут перед смывкой.

Домашний химический пилинг AHA для сухой кожи

Этот домашний химический пилинг отлично подходит людям с сухой, раздраженной и зудящей кожей. Этот пилинг альфа-гидроксикислот (AHA) с тростниковым сахаром и йогуртом обеспечивает естественное отшелушивание, уменьшает темные пятна и питает вашу кожу.

Смешайте 1/4 стакана тростникового сахара с 1/4 стакана йогурта, чтобы образовалась паста. Нанесите маску на лицо. Подождите 10-15 минут, прежде чем смыть прохладной водой.

DIY BHA – химический пилинг для жирной кожи

Этот природный бета-гидроксикислотный (BHA) пилинг содержит аспирин, производящий салициловую кислоту, восстанавливающую гидратацию, смывая избыток жира из кожи.

Смешайте одну столовую ложку пищевой соды с водой и отставьте в сторону. Затем измельчите в миске 12 таблеток аспирина, смоченных лимонным соком. Смешайте со смесью пищевой соды. Нанесите на лицо и смойте спустя 10 минут.

Яблочно-уксусный пилинг от шрамов от прыщей

Яблочный уксус широко известен тем, что естественным образом уменьшает шрамы от прыщей, удаляя отмершие клетки кожи и восстанавливая верхний слой кожи.

Чтобы сделать этот химический пилинг, смешайте одну чайную ложку яблочного органического уксуса с одной столовой ложкой яблочного пюре и хорошо перемешайте, пока не соединится должным образом. Нанесите маску на чистое лицо. Дайте высохнуть в течение 15 минут, прежде чем смыть теплой водой.

Огурец и чайная кожура для чувствительной кожи

Огурец содержит витамин С, который успокаивает раздражение кожи, противовоспалительные свойства зеленого чая уменьшают покраснение и отек кожи.

Замочите чашку ромашкового и зеленого чая в 100 мл воды и добавьте желатин безвкусно. Затем смешайте один огурец и добавьте сок в чайную смесь. Охладите смесь. Затем нанесите на лицо. Подержите 15-20 минут и смойте.

Ранее OBOZ.UA писал, как сделать патчи своими руками.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.