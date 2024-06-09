Здоровые продукты, которые должны быть у вас в холодильнике

Правильный рацион, содержащий полезные и свежие продукты, оказывает существенное влияние на здоровье и общее самочувствие. Полезная еда может помочь похудеть, устранить риски появления некоторых заболеваний и поднять настроение.

Тогда, когда у вас нет достаточно времени на приготовление блюд, вы должны иметь некоторые продукты, которые помогут утолить голод и принести организму пользу. Что именно это должно быть, узнавали в OBOZ.UA.

Орехи и семена

Такие питательные продукты не портятся быстро, а потому прекрасно сохраняются в течение длительного времени. Наличие орехов и семян всегда придется кстати, когда вам нужно будет быстро утолить голод и повысить уровень гемоглобина. Кроме того, они способны улучшать пищеварение и выводить из организма токсины.

Замороженные фрукты и овощи

Хотя есть мнение, что замороженные продукты не имеют полезных свойств, это не совсем так. Они прекрасно дополняют первые и вторые блюда, а также полезные десерты, экономя время на приготовление.

Ферментированные продукты

Квашеная капуста, маринованные огурцы и другие засоленные продукты полезны для борьбы с воспалением и регулирования скачков сахара в крови. Они помогают насытиться, когда нет времени на приготовление, а также способствуют нормальной работе кишечника.

Сушеные и консервированные бобы и чечевица

Это очень питательные продукты, которые должны быть на кухне. Консервированные и сушеные бобы насыщают большим количеством клетчатки и белка, а всего одна чашка вареной чечевицы содержит примерно 18 граммов белка и 15 граммов клетчатки.

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