Зелень, дефицит калорий и режим сна: как избежать сердечно-сосудистых болезней

Сердечно-сосудистые заболевания остаются ведущей причиной смертности в мире, но новые научные открытия дают надежду на эффективную профилактику. Современные исследования показывают, что даже небольшие изменения в образе жизни могут существенно снизить риск проблем с сердцем.

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Сбалансированное питание, качественный сон, физическая активность и правильный режим дня – всё это имеет значение. Издание eatthis.com опубликовало пять свежих фактов, которые помогут лучше позаботиться о здоровье вашего сердца уже сегодня.

Ежедневная порция зелени имеет мощную пользу

Листовая зелень – такая как шпинат, капуста кале и мангольд - известна своим противовоспалительным действием, что положительно влияет на сердце. Новое исследование, опубликованное в журнале Американской ассоциации сердца, подтвердило: даже несколько порций в день могут значительно снизить риск сердечно-сосудистых патологий.

Учёные проанализировали привычки более 50 тысяч человек и выяснили: те, кто регулярно употреблял продукты с высоким содержанием витамина К (зелень), имели значительно более низкую вероятность развития атеросклероза. Другие источники витамина К - это брокколи, авокадо, твердые сыры и говяжья печень.

"Больше – не всегда лучше. Наибольший эффект давало стабильное ежедневное присутствие этих продуктов в рационе, а не спорадическое переедание", – отмечает доктор наук Никола Бондонно.

Слишком строгие диеты могут навредить сердцу

Хотя резкое ограничение калорий действительно может привести к похудению, для поддержания здоровья сердца более эффективной оказалась умеренная стратегия.

В исследовании, опубликованном в журнале Circulation, участники, которые уменьшили ежедневное потребление пищи примерно на 200 ккал (и придерживались этого в течение 20 недель, сочетая с физической активностью), имели значительное улучшение гибкости аорты - важного индикатора состояния сердечно-сосудистой системы. Зато те, кто уменьшал рацион на 600 ккал, не показали ощутимых изменений. Это означает, что незначительные коррективы могут иметь больший эффект, чем строгие диеты.

Профилактику лучше начинать еще в молодом возрасте

Привычка думать о сердечном здоровье приходит обычно с возрастом – и это логично, ведь риски растут. Но исследования доказывают, что заботиться о сердце нужно ещё с юности.

Например, в работе, обнародованной в журнале Американской ассоциации сердца, изучали влияние питания на молодых людей в возрасте 18-30 лет. Те, кто придерживался растительного рациона (в частности, употреблял фрукты, овощи, орехи, бобовые и цельнозерновые продукты), имели значительно более низкий риск сердечных болезней в зрелом возрасте.

Ученые также подчеркнули, что отказ от избытка соли, добавленного сахара и трансжиров усиливает пользу такой диеты.

Не только качество, но и время сна имеет значение

Роль сна в поддержании здоровья сердца исследуется давно. Но свежее открытие показывает: не только продолжительность, но и режим сна – то есть, когда именно вы ложитесь и просыпаетесь - может влиять на риски.

Согласно новым данным, изложенным в журнале Американской ассоциации сердца, люди, которые обычно засыпали после 23:00 и вставали после 8:00, чаще сталкиваются с застойной сердечной недостаточностью. Причина может заключаться в сбое циркадного ритма - биологических часов, регулирующих многие процессы в организме.

"Когда циркадный ритм нарушается, гормональная система начинает работать на пределе, пытаясь восстановить баланс. Но это может спровоцировать цепную реакцию, которая негативно скажется на весе, уровне стресса и общем самочувствии", – объясняет доктор Даррия Лонг Гиллеспи.

Кишечник и сердце связаны крепче, чем кажется

Чем лучше функционирует пищеварительная система, тем больше шансов, что и сердце будет в порядке. Исследование, опубликованное в Journal of Nutrition, показало: увеличение в рационе цельнозерновых продуктов положительно влияет как на артериальное давление, так и на уровень холестерина.

По словам специалистов, ежедневное потребление достаточного количества клетчатки является ключевым для поддержания здоровья как кишечника, так и сердца. Цельнозерновые культуры содержат магний, калий и другие вещества, которые способствуют нормальной работе нервной системы, стабилизируют давление и облегчают пищеварение.

Итак, забота о сердце – это не только диета или упражнения. Комплексный подход, включающий сон, питание, уменьшение стресса и здоровье кишечника, является залогом хорошего самочувствия всего организма.

Ранее OBOZ.UA писал, как питание может снизить риск сердечных заболеваний.

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