Зеленый, желтый или коричневый: какой банан самый полезный

Бананы – один из самых любимых фруктов в мире, и большинство из нас ест их почти ежедневно, не задумываясь о деталях. Но оказывается, степень спелости этого фрукта может существенно влиять на его питательную ценность и пользу для организма.

Одни бананы насыщают клетчаткой и крахмалом, другие же – переполнены сахаром и менее полезны. Поэтому стоит знать, какой цвет банана является лучшим выбором для здоровья, а какой – худшим. Больше об этом пишет eatthis.com.

Бананы относятся к наиболее питательным фруктам. В них есть калий, поддерживающий здоровье мышц, фолиевая кислота, которая влияет на настроение, триптофан – предшественник серотонина, известного как "гормон счастья", а также углеводы, которые добавляют энергии. Поэтому они справедливо считаются одним из самых полезных источников углеводов.

Но, несмотря на их преимущества, существует один способ потребления бананов, который можно назвать худшим. Он не является критическим для здоровья, однако значительно уступает другим вариантам.

Каждая стадия спелости банана имеет как плюсы, так и минусы. Именно поэтому важно знать, когда лучше съесть фрукт, чтобы получить максимум пользы. Исследования показывают: наименее удачный выбор – это перезрелый банан с коричневыми пятнами. По мере созревания в нем полезный крахмал расщепляется на простые сахара.

Три этапа спелости: от худшего к лучшему

Худший вариант: коричневый банан

Когда банан полностью темнеет, он становится слаще. Для примера: средний перезрелый банан содержит около 17,4 г сахара, тогда как такой же желтый – только 14,4 г. Разница составляет примерно 3 г дополнительного сахара только потому, что фрукт немного дольше полежал на кухонном столе. Для сравнения: в среднем яблоке содержится около 19 г сахара.

Это происходит потому, что сложные углеводы (крахмал) в процессе созревания постепенно превращаются в простые – фруктозу и глюкозу. В желтом банане есть примерно 6,35 г крахмала, а в коричневом – только 0,45 г.

Еще один минус – потеря клетчатки. Перезрелый банан содержит около 1,9 г клетчатки (7% от суточной нормы), тогда как желтый – 3,1 г (11% нормы). Именно клетчатка помогает дольше оставаться сытым и замедляет процесс пищеварения.

Ученые подтвердили: люди с диабетом имеют более низкий уровень повышения сахара в крови после употребления недозрелых бананов по сравнению с перезрелыми – все благодаря высокому содержанию крахмала. Но даже с этим недостатком, бананы в пятнах все равно лучше белого хлеба, если говорить о влиянии на уровень глюкозы.

С ростом спелости также несколько снижается количество некоторых витаминов, например А, В6 и К. Однако падение уровня этих микроэлементов не является значительным.

Средний вариант: желтый банан

Классический желтый банан – это "золотая середина". Он сладкий, вкусный и одновременно содержит достаточно клетчатки и крахмала. Именно такой цвет большинство людей считает лучшим и не зря: он действительно идеально подходит для ежедневного рациона.

Лучший вариант: зеленый банан

Недозрелые зеленые бананы выигрывают благодаря высокому содержанию устойчивого крахмала. Его особенность в том, что он практически не усваивается желудочными ферментами, а действует подобно клетчатке. Это означает, что он дольше задерживается в организме, создавая ощущение сытости и уменьшая риск переедания.

Британские исследователи выяснили, что резистентный крахмал стимулирует выработку короткоцепочечных жирных кислот, которые положительно влияют на микрофлору кишечника.

Однако у зеленых бананов есть минус: они твердые и не очень приятные на вкус. Чтобы получить пользу, придется придумать, как включать их в рацион. Один из вариантов – использовать муку из зеленых бананов или добавлять их в смузи. Это немного сложнее, но польза того стоит.

Вывод

Независимо от цвета, средний банан содержит около 105 калорий и остается полезным фруктом. Однако, если твоей целью является контроль веса или сохранение стабильного уровня сахара в крови, то зеленые бананы – лучший выбор.

Желтые – универсальный вариант, ведь они сочетают вкус и пользу. А вот перезрелые коричневые бананы стоит комбинировать с продуктами, которые замедляют усвоение сахара, например с арахисовой пастой, цельнозерновым хлебом, овсянкой, йогуртом или протеиновым коктейлем. Так даже сладкие бананы останутся здоровой частью рациона.

