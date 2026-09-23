Зелёный сок и усталость: почему популярный напиток может отнимать энергию

Зелёный сок часто считают одним из самых полезных напитков благодаря его яркому цвету и растительным ингредиентам. Однако диетологи предупреждают, что за таким "ореолом здоровья" могут скрываться значительное количество сахара и недостаточное содержание белка и клетчатки.

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В результате напиток, который кажется источником энергии, в некоторых случаях может способствовать усталости и быстрому появлению чувства голода. Специалисты объяснили parade.com, на что обращать внимание при выборе зеленого сока и чем его можно заменить.

"Ореол здоровья возникает, когда одно привлекательное качество, такое как зеленый цвет, органичность, натуральность или содержание витаминов, заставляет нас считать, что весь продукт полезен", – объясняет диетолог Йоханна Кац.

По словам специалистов, особенно это касается зеленых напитков, которые часто продвигают в социальных сетях. Их яркий цвет и большое количество растительных ингредиентов создают впечатление максимально полезного продукта. В то же время некоторые варианты могут содержать много сахара, но мало белка и клетчатки.

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Почему зеленый сок может вызывать усталость?

Сам по себе зеленый сок не является вредным. Однако его состав сильно зависит от рецепта. Некоторые напитки содержат фруктовые соки, концентраты или добавленный сахар, из-за чего количество сахара может быть довольно высоким.

"Некоторые зеленые соки в бутылках могут содержать 25–50 граммов сахара на порцию, что может быть сопоставимо или даже превышать содержание сахара в некоторых газированных напитках", – отмечает диетолог Мишель Рутенштейн.

Проблема заключается не в самих фруктах. Цельные фрукты содержат клетчатку, которая замедляет пищеварение и усвоение сахара. При приготовлении сока значительная часть этой клетчатки теряется.

"Когда вы пьете сладкий сок без большого количества клетчатки, сахар может быстрее попасть в кровь, что приведет к быстрому повышению уровня сахара в крови", – объясняет Рутенштейн.

После этого организм вырабатывает инсулин для переноса глюкозы в клетки. У некоторых людей последующее снижение уровня сахара может сопровождаться усталостью, затуманенным сознанием или желанием съесть что-нибудь сладкое.

Еще одна проблема – чувство сытости. Жидкие калории обычно насыщают хуже, чем полноценная пища, особенно если напиток почти не содержит белка и полезных жиров.

Почему после зеленого сока хочется есть?

Зелёный сок не всегда может заменить завтрак или обед. По словам Каца, большинство таких напитков содержат мало белка и жиров, поэтому чувство сытости быстро проходит.

"Если сок заменяет сбалансированный завтрак или обед, у человека может просто не хватить энергии", – говорит диетолог.

Отдельное беспокойство вызывают низкокалорийные "детокс-диеты", в которых зеленый сок становится основой рациона. Из-за ограничения пищи организм может недополучать калории, белок и клетчатку.

"Если вы не обеспечиваете постоянное поступление энергии в свой организм, это может привести к замедлению метаболизма, повышенной усталости, раздражительности и сильному чувству голода позже", – предупреждает Рутенштейн.

Диетолог Джулия Зумпано также обращает внимание на то, что некоторые зеленые соки содержат много простых углеводов, сахара и калорий. Регулярное чрезмерное употребление таких напитков может способствовать набору веса и повышать риск метаболических нарушений.

Чем заменить зеленый сок?

Отказываться от зеленого сока полностью необязательно. В зависимости от состава он может быть источником витаминов и минералов, в частности витамина К, фолатов, витамина С и калия.

Однако получать эти питательные вещества можно и из цельных продуктов. Листовую зелень стоит добавлять в салаты, яйца, супы или зерновые блюда. Фрукты лучше есть целиком, а для напитка можно приготовить смузи из цельных фруктов и овощей.

Главное – не оценивать продукт только по его внешнему виду или надписям о пользе. Как советует Зумпано, стоит "подумать о цельных продуктах вместо ультраобработанных" и проверять состав, количество сахара, клетчатки, белка и общую питательность напитка.

Ранее OBOZ.UA писал, какие напитки мешают похудеть.

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