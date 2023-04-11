Землю накроет магнитная буря: будет "штормить" еще один день
Во вторник, 11 апреля, люди на Земле все еще будут ощущать влияние магнитной бури, которая началась вчера, 10 числа. Из-за этого метеочувствительные люди сегодня могут чувствовать себя хуже, чем обычно.
Об этом сообщает погодный сайт Meteoagent. Эта буря, как и предыдущая, средней силы (до четырех баллов).
Начало новой магнитной бури прогнозируют уже на конец этой недели, 16 апреля. Она тоже должна быть умеренной.
Как известно, магнитная буря – это возмущение геомагнитного поля нашей планеты. Они вызваны потоками заряженных частиц, выброшенных Солнцем.
Люди, страдающие метеозависимостью (а таких на Земле немало), в этот период могут испытывать ухудшение самочувствия. То же самое касается пожилых людей, беременных и людей с хроническими заболеваниями. Часто во время магнитных бури они жалуются на головные боли, головокружение, тошноту, боль в суставах, усталость и бессонницу.
Советы врачей для метеозависимых, которые позволят пережить период бурь
Прежде всего необходимо чаще бывать на свежем воздухе. Также следует проветривать комнату, соблюдать режим сна, а перед ним (и/или утром) принимать контрастный душ.
Много советов касаются рациона: надо отказаться от жирной пищи, увеличив употребление свежих овощей и фруктов. От алкоголя тоже желательно отказаться, а кофе – заменить травяным чаем.
Также нужно не забывать пить достаточное количество воды в течение дня.
Не будет лишней и легкая физическая активность, например занятия спортом или прогулка.
Напомним, что в апреле мощная магнитная буря придется на солнечное затмение. Календарь магнитных бурь на апрель вы найдете по ссылке.
Ранее мы рассказывали, что такое магнитные бури и как они возникают. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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