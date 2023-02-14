Землю накроет магнитная буря: как пережить ''бунт на Солнце'' без вреда для здоровья

В среду, 15 февраля, ученые прогнозируют новую волну магнитных бурь. На этот раз возмущение магнитного поля Земли будет не сильным. Однако слабая магнитная буря также может повлиять на самочувствие человека, особенно метеозависимого.

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По данным, опубликованным на сайте отслеживания космической погоды Spaceweather, речь идет о категории G1. Магнитная буря начнется еще на День влюбленных – вечером 14 февраля и продлится весь следующий день.

Следует отметить, что эта магнитная буря будет последней в феврале 2023 года.

Медики отмечают, что одним из основных симптомов влияния "бунта на Солнце" является головная боль. В это время боли могут ожидать в основном пожилые люди и метеопаты. Иногда влияние такого явления может сказаться и на здоровье многих людей.

Кроме того, в эти дни можно ощущать слабость, повышенное давление, бессонницу, учащенное сердцебиение, боли в сердце, суставах и спине. Могут напомнить о себе давние физические травмы, например, переломы костей.

Чтобы снизить влияние магнитных бурь следует больше отдыхать, быть на свежем воздухе, пить вдоволь воды, употреблять витамины. Медики советуют не употреблять алкоголь и кофе. Стрессовых ситуаций, конфликтов, переездов и важных дел следует избегать.

Лучше исключить жирную, соленую, острую и жареную пищу. Не стоит увлекаться фастфудом.

Положительно на организме во время магнитных бурь сказывается гимнастика и контрастный душ. Как минимум специалисты рекомендуют хотя бы растираться мокрым полотенцем. Это поможет капиллярам.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о самой опасной магнитной буре в истории человечества.

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