Землю накроет магнитная буря: как пережить метеоудар

Во вторник, 18 апреля, Землю накроет очередная магнитная буря. В этот раз колебания геомагнитного поля нашей планеты будут достаточно сильными.

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Сайт "Вікна" отмечает, что последствия этой бури, которая началась еще 17 апреля, могут ощутить не только метеозависимые люди.

Как известно, магнитная буря – это возмущение геомагнитного поля нашей планеты. Они вызваны потоками заряженных частиц, выброшенных Солнцем.

Люди, страдающие метеозависимостью (а таких на Земле немало), в этот период могут испытывать ухудшение самочувствия. То же самое касается пожилых людей, беременных и людей с хроническими заболеваниями. Часто во время магнитных бури они жалуются на головные боли, головокружение, тошноту, боль в суставах, усталость и бессонницу.

Как уберечь здоровье во время магнитных бурь

Врачи советуют в первую очередь стараться соблюдать режим сна и давать организму достаточно времени для отдыха.

Также они рекомендуют пить больше воды и добавить в свой рацион сезонные фрукты и овощи. А вот исключить из него или хотя бы свести к минимуму стоит алкоголь и напитки, содержащие кофеин.

Не стоит пренебрегать и прогулками на свежем воздухе – они помогут как морально, так и физически. Также может помочь контрастный душ, но его следует принимать с учетом состояния своего здоровья. Людям, у которых есть проблемы с сосудами, лучше проконсультироваться по этому поводу с врачом.

В целом, не стоит в эти дни переутомлять свой организм – все важные дела лучше перенести на другой день.

Ранее мы рассказывали, что такое магнитные бури и как они возникают. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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