Землю накроет магнитная буря: медики дали советы метеозависимым

Уже на этой неделе Землю накроет очередная магнитная буря. Всплеск солнечной активности придется на четверг и пятницу, 19 и 20 января.

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Об этом сообщает погодный сайт Gismeteo. Буря в эти дни будет слабой, однако даже такие возмущения магнитного поля Земли, которые вызывают вспышки на Солнце, могут оказать отрицательное влияние на самочувствие метеозависимых людей.

Еще одна буря может произойти в конце этого месяца – 26 и 27 января.

Сильнее всего магнитные бури влияют на метеочувствительных жителей планеты, тех, у кого есть хронические заболевания, а также на пожилых людей и беременных.

В дни, когда Солнце выбрасывает много энергии в атмосферу, они могут ощущать головные боли, пониженное или повышенное давление, головокружение, тошноту, боли в сердце и глазах, слабость и бессонницу. Также в этот период могут обостриться хронические болезни.

Что советуют врачи

Чтобы подготовиться к воздействию магнитной бури, медики рекомендуют соблюдать правила здорового образа жизни.

В частности, следует ограничить потребление жирной, жареной, острой, кислой пищи, а также мучных изделий. Вместо этого нужно есть больше сезонных овощей и фруктов. Кофе, алкоголь и сигареты рекомендуется заменить зеленым и травяным чаем.

Врачи советуют больше времени проводить на свежем воздухе и проветривать квартиру, по возможности отдавать предпочтение прогулке вместо езды на транспорте.

По вечерам не помешает принимать контрастный душ, а ложиться спать следует стараться в одно и то же время.

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале 2023 года ожидаются две сильные магнитные бури, а также еще одна, но меньшей силы. Метеозависимым людям следует быть подготовлены и помнить о влиянии солнечной активности на самочувствие.

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