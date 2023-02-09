Землю накроет мощная магнитная буря перед выходными: как пережить "бунт на Солнце"
На этой неделе перед выходными Землю накрыла магнитная буря, пик которой придется на пятницу, 10 февраля. Начавшиеся еще 7-го числа вспышки на Солнце привели к значительному возмущению магнитного поля нашей планеты.
Об этом сообщает погодный сайт Meteoagent. После этого ожидается еще одна буря 15 февраля, однако она будет куда меньшей силы.
Как известно, магнитная буря – это возмущение геомагнитного поля нашей планеты. Они вызваны потоками заряженных частиц, выброшенных Солнцем.
В периоды бурь метеозависимым, беременным, а также пожилым людям и тем, кто имеет хронические болезни, следует особенно внимательно относиться к своему здоровью. У них в это время может ухудшиться самочувствие.
Чаще всего метеочувствительная часть населения Земли жалуется на головную боль, пониженное или повышенное давление, головокружение, тошноту, боль в сердце и глазах, слабость и бессонницу, а также другие симптомы. Кроме того, в этот период могут обостриться хронические заболевания.
Как помочь организму во время магнитной бури
Врачи советуют соблюдать нормальный режим дня, полноценно высыпаться, пытаться избегать конфликтов и источников стресса. Физические нагрузки в этот период следует снизить.
Питаться нужно максимально полноценно, добавить сезонные фрукты и овощи, пить достаточно воды. В то же время нужно отказаться от фастфуда, жирной и острой пищи, алкоголя и кофе.
Людям с хроническими заболеваниями необходимо внимательно отслеживать состояние своего здоровья, проверять давление и держать под руками все лекарства, которые могут потребоваться при ухудшении самочувствия.
Как сообщал OBOZREVATEL, американские ученые обнаружили таинственные "искры" на Солнце. Считается, что они помогут предсказывать вспышки и магнитные бури.
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