Землю накроет сильная магнитная буря: медики дали советы, как подготовиться

Украинцев в марте ждет еще одна последняя магнитная буря, которая случится 31 марта. Метеозависимые люди могут почувствовать ухудшения в самочувствии.

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Об этом сообщает издание "Вікна". Чтобы минимизировать проявления плохого самочувствия, вы можете заранее подготовить свой организм.

В целом, магнитные бури – это явление, которое характеризуется возмущением магнитного поля нашей планеты из-за вспышек на Солнце. В марте нас ожидает последняя магнитная буря, которая случится 31 марта.

Магнитные бури могут вызывать плохое самочувствие у метеозависимых, пожилых или беременных людей. Однако существуют способы, как уменьшить негативное влияние данного явления.

Как избавиться от плохого самочувствия во время магнитных бурь

Вы можете уменьшить негативное влияние магнитных бурь на свой организм, если будете выполнять простые правила:

чаще проводить время на свежем воздухе;

минимизировать употребление вредной пищи и алкоголя;

стабилизировать режим сна;

принимать контрастный душ после пробуждения;

увеличить количество потребляемой жидкости.

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале Землю накрыла магнитная буря. Ее силу специалисты оценили как мощную. Это была самая сильная вспышка на Солнце за почти год – с апреля 2022 года.

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