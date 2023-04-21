Землю накрыла магнитная буря мощностью 6 баллов: как пережить метеоудар
Землю накрыла мощная магнитная буря, опасная для самочувствия метеозависимых людей. Специалисты оценили ее силу в шесть баллов.
Активность возмущения магнитного поля Земли началась 20 апреля и продлится и на следующий день – 21 апреля. Об этом сообщил сайт Meteoagent.
Как отмечается, эта магнитная буря станет последней во втором месяце весны. Больше подобных явлений в апреле, вероятно, не ожидается.
Как известно, специалисты уже доказали, что слабые магнитные бури могут незначительно повлиять на работу энергосистем и миграцию птиц. Для людей они не опасны, однако метеозависимые могут испытывать головную боль и усталость.
Сильная буря может вызвать нарушение в работе систем связи и негативно влиять на здоровье. Особенно в эти дни следует быть внимательными к своему здоровью беременным женщинам и людям с хроническими болезнями.
Чтобы снизить последствия солнечной активности на организм специалисты советуют:
– пить больше воды;
– ограничить употребление "тяжелой" пищи, алкоголя и кофе;
– включить в рацион больше фруктов и овощей;
– больше находиться на свежем воздухе;
– избегать стрессовых ситуаций, споров, конфликтов и переездов.
В целом, организм нельзя в эти дни переутомлять – все важные дела лучше перенести на другой день.
Также специалисты советуют иметь с собой лекарство против головных болей.
Как сообщал OBOZREVATEL, информация о космической погоде, предоставленная Национальным управлением океанических и атмосферных исследований США, была обновлена, включая новые данные за апрель 2023 года. Согласно этой информации, ожидается, что этот месяц будет относительно спокойным.
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