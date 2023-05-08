Землю накрыла мощная магнитная буря: как уберечь здоровье

В мае ожидаются магнитные бури, которые могут воздействовать на здоровье метеочувствительных людей. Ближайшее проявление изменения магнитного поля Земли люди почувствуют уже 8 мая, а также в последние дни месяца.

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Об этом предупреждает солнечная лаборатория Spaceweather. Специалисты подсказали, как метеозависимым справиться с симптомами, которые возникают во время магнитных бурь.

Прогнозируется, что выброс в космос, который произошел, достигнет Земли в период 8 мая и окажет негативное воздействие на магнитное поле планеты. Ожидается, что это приведет к возникновению магнитной бури мощностью 5-6 баллов, что может оказать влияние на метеозависимых людей.

В связи с неожиданной активностью, график магнитных бурь был изменен до конца мая. Наиболее заметные проявления магнитных бурь ожидаются в конце месяца - с 23 по 26, а также 28, 29 и 30 мая. В промежутке между этими датами ожидается небольшой перерыв, когда магнитосфера успокоится, и на Солнце не произойдет ничего значительного – 27 мая. Эти магнитные бури могут оказать влияние на метеочувствительных людей.

Для защиты от негативного влияния магнитных бурь можно руководствоваться следующими рекомендациями:

Старайтесь ложиться спать и вставать в одно и то же время каждый день, при этом не забывайте высыпаться;

Умеренные физические нагрузки, такие как ходьба, плавание, йога или гимнастика, могут помочь справиться со стрессом и улучшить настроение;

Попробуйте ограничить потребление кофеина, алкоголя и никотина, так как эти вещества могут ухудшить ваше самочувствие во время магнитных бурь;

Отдавайте предпочтение здоровой пище, богатой витаминами и минералами, которые помогут поддерживать иммунную систему в хорошем состоянии.

Следуя этим простым советам, вы можете уменьшить негативное влияние магнитных бурь на ваш организм.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что такое магнитные бури и как они возникают. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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