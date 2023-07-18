Землю накрыла затяжная магнитная буря: как пережить самый трудный день

Землю накрыла продолжительная магнитная буря, которая продлится четыре дня – с 16 по 19 июля. Специалисты охарактеризовали ее интенсивность как мощную. Это значит, что метеозависимым людям стоит обратить внимание на свое здоровье и придерживаться некоторых советов.

Видео дня

Как пишет издание dailynews.kyiv у метеозависимых людей во время магнитных бурь часто повышается артериальной давление и нарушается сердечный ритм.

Давление следует измерять несколько раз в день и вовремя принимать соответствующие лекарства. Кроме того, важно больше быть на свежем воздухе и иметь положительный эмоциональный фон.

В то же время, по словам врача, следует избегать физических нагрузок, стрессов, а также отказаться от употребления алкоголя, кофе и чая. Эти напитки следует заменить на травяные настои.

Также он посоветовали пить больше воды и снизить употребление вредной пищи. Следует ограничить употребление мучной и жареной пищи, снизить количество и улучшить качество съеденного, добавляя в меню больше фруктов и овощей.

Какие симптомы могут возникнуть во время сильной воздушной бури:

– тошнота и рвота;

– головная боль и головокружение;

– повышенное давление;

– боль в сердце, мышцах, суставах или животе;

– общая слабость и усталость;

– бессонница;

– обострение хронических болезней.

Основные правила:

– откажитесь от кофе, сигарет и алкоголя;

– употребляйте больше сезонных овощей, фруктов и ягод, а также пейте больше жидкости;

– увеличьте физическую активность и больше бывайте на воздухе;

– постарайтесь держаться подальше от конфликтов и поменьше нервничать.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что такое магнитные бури и как они возникают. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Напомним, что в социальных сетях снова началась эпидемия распространения нового сенсационного "заявления NASA" о том, что мощная вспышка на Солнце оставит человечество без интернета. Это заявление наделало большой шум в сети, но зря.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!