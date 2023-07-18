Землю накрыла затяжная магнитная буря: как пережить самый трудный день
Землю накрыла продолжительная магнитная буря, которая продлится четыре дня – с 16 по 19 июля. Специалисты охарактеризовали ее интенсивность как мощную. Это значит, что метеозависимым людям стоит обратить внимание на свое здоровье и придерживаться некоторых советов.
Как пишет издание dailynews.kyiv у метеозависимых людей во время магнитных бурь часто повышается артериальной давление и нарушается сердечный ритм.
Давление следует измерять несколько раз в день и вовремя принимать соответствующие лекарства. Кроме того, важно больше быть на свежем воздухе и иметь положительный эмоциональный фон.
В то же время, по словам врача, следует избегать физических нагрузок, стрессов, а также отказаться от употребления алкоголя, кофе и чая. Эти напитки следует заменить на травяные настои.
Также он посоветовали пить больше воды и снизить употребление вредной пищи. Следует ограничить употребление мучной и жареной пищи, снизить количество и улучшить качество съеденного, добавляя в меню больше фруктов и овощей.
Какие симптомы могут возникнуть во время сильной воздушной бури:
– тошнота и рвота;
– головная боль и головокружение;
– повышенное давление;
– боль в сердце, мышцах, суставах или животе;
– общая слабость и усталость;
– бессонница;
– обострение хронических болезней.
Основные правила:
– откажитесь от кофе, сигарет и алкоголя;
– употребляйте больше сезонных овощей, фруктов и ягод, а также пейте больше жидкости;
– увеличьте физическую активность и больше бывайте на воздухе;
– постарайтесь держаться подальше от конфликтов и поменьше нервничать.
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что такое магнитные бури и как они возникают. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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