Землю накрывает мощная магнитная буря: сколько будет продолжаться и как улучшить самочувствие

Мощная магнитная буря накрыла Землю в последние дни весны. Она началась в четверг, 30 мая, а в пятницу, 31 мая, приобрела новую силу. Геомагнитный шторм продлится и в субботу, 1 июня.

Так, по данным портала Мeteoagent, 30 мая сила возмущения достигла 5 баллов, что по К-индексу считается сильной бурей. В последний день весны 31 мая магнитный шторм усилился до 6 баллов.

На таком уровне он продержится и в первый день лета, прогнозируют астрономы.

А уже в воскресенье, 2 июня, геомагнитное поле вернется к нормальным показателям.

В дальнейшем, по прогнозу Meteoagent, небольшие магнитные бури возможны только 9 и 11 июня.

Как защитить организм от влияния магнитных бурь

Общеизвестно, что даже незначительные колебания магнитосферы могут повлечь за собой ухудшение самочувствия, особенно у метеочувствительных людей, беременных, людей, имеющих хронические болезни.

Во время магнитных штормов важно соблюдать основные принципы здорового образа жизни: высыпаться, отказаться от кофе, алкоголя, курения, пить больше воды.

Также рекомендуется избегать жирных, острых и соленых продуктов, не перегружать себя физически и эмоционально.

Полезно прогуляться на свежем воздухе, но не под открытым солнцем, имея в запасе необходимые лекарства.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам ученых NASA, Солнце сейчас находится примерно на среднем этапе своего существования. Через 5 миллиардов лет оно начнет разрушаться и внешние слои солнечной атмосферы поглотят Землю.

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