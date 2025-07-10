Жаловалась на слабость и отеки: на Ривненщине из глаза у женщины достали 11-сантиметрового гельминта. Фото

В Ривненской обалсти медики удалили из глаза 52-летней пациентки глист Dirofilaria repens. 11-сантиметровый паразит врачи-офтальмологи нашли в верхнем веке правого глаза женщины.

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Об этом рассказали на Facebook-странице Ривненского областного центра контроля и профилактики болезней. Отмечается, что это четвертый с начала года случай дирофиляриоза на Ривненщине.

По словам медиков, женщина жаловалась на общую слабость, головную боль, боль и отеки, которые мигрировали в области правой щеки, лба и под глазным яблоком. После осмотра и госпитализации пациентку прооперировали и выяснили, что причиной недомогания было паразитирование под кожей глиста Dirofilaria repens.

Сейчас пациентка чувствует себя удовлетворительно, в очаге заболевания начато комплексное эпидемиологическое и эпизоотологическое расследование.

В медучреждении напомнили, что источником заболевания подкожным дирофиляриозом являются собаки, кошки и дикие плотоядные животные, от которых инвазия передается не напрямую, а через специфических переносчиков, в основном кровососущих комаров. Также это могут быть кровососущие мошки, слепни и клещи.

Украинцев призвали вовремя проводить профилактические мероприятия по дегельминтизации животных.

"Отдельное волнение вызывают бездомные животные, ведь такие меры им проводятся однократно при отлове для стерилизации, или же не осуществляются вообще, что существенно влияет на рост эпизоотии среди животных", – отметили в медицинском учреждении.

Там добавили, что важным средством профилактики подкожного дирофиляриоза среди людей является защита от укусов кровососущих членистоногих. Передача этого заболевания на Ровенщине была подтверждена.

"Каждому из нас следует обязательно применять репелленты для их отпугивания при пребывании на природе, а также защищать свои дома с помощью противомоскитных сеток на окнах и дверях, не лишним будет позаботиться о электрофумигаторы, особенно в теплый период года", – отметили медики.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские медики совместно с британскими коллегами провели уникальную операцию – пересадку второго пальца стопы на кисть, на место большого пальца для восстановления функций руки. Такое хирургическое вмешательство понадобилось защитнику Украины Назару после удара FPV-дроном.

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