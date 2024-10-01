Женщина с Хмельнитчины стала посмертным донором: ее органы спасут четырех людей
В Хмельницком пациентка городской больницы стала посмертным донором сразу для четырех людей. Их жизни спасут ее почки, печень и сердце – пересадку последнего реципиенту провели на месте.
Об этом сообщили в Хмельницкой городской больнице. Решение о донорстве органов, которое позволило спасти не одну жизнь, приняла семья пациентки.
После внесения данных донора в Единую государственную информационную систему трансплантации органов и тканей произошло автоматическое сопоставление и система выбрала наиболее совместимых реципиентов из государственного Письма ожидания пациентов с неизлечимыми болезнями.
Мультиорганный забор кроме врачей Хмельницкой больницы проводили сразу три специализированные медицинские бригады из разных уголков Украины. Весь этот сложный процесс требовал четкой координации и быстрых действий.
Команда из Первого медицинского объединения Львова провела забор почек. Их пересадят двум пациентам, которые долгое время были вынуждены проходить гемодиализ – процедуру фильтрации крови вне тела.
Специалисты из Клинической больницы "Феофания" провели забор печени, которая теперь станет спасением еще одного реципиента.
Сердце донора изъяла бригада из Национального института сердечно-сосудистой хирургии имени М.М. Амосова. Они прибыли в Хмельницкий вместе с пациентом, который страдал от терминальной стадии сердечной недостаточности, и произвели ему пересадку.
"Мы выражаем глубокую благодарность семье донора за их решение, которое позволило спасти не одну жизнь. Почет и светлая память Человеку, ставшему донором", – отметили в больнице.
Как сообщал OBOZ.UA, в Черновицкой области умершая после геморрагического инсульта женщина подарила шанс на продление жизни трем украинцам. Ее родственники согласились на посмертное донорство, поэтому врачи смогли спасти других пациентов.
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