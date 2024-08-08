Жевательная резинка: что следует знать о химическом составе этого продукта

Если кто-нибудь предложит вам жевательную резинку, не принимайте ее бездумно. Сначала проверьте склад на упаковке.

Жевательная резинка попадает в ваше тело через слизистую рта, минуя пищеварительную систему и фильтрацию токсинов. Поэтому важно знать, что вы жуете. Помимо того, что жевательная резинка является одним из продуктов, усиливающих аппетит, она также может привести к многочисленным заболеваниям и проблемам с зубами, отмечает eatthis.com.

Подсластители

Жевательную резинку делают такой вкусной с помощью подсластителей. Аспартам, наиболее известный среди них, превращается в организме в ядовитый метанол и канцерогенный формальдегид. Аспартам действует как эксайтотоксин, перевозбуждающий нейроны в мозге, что приводит к их гибели и снижению интеллекта.

Йельский журнал биологии и медицины установил связь между использованием искусственных подсластителей и увеличением веса. Аспартам и ацесульфам калия, еще один искусственный сахар в резинке, приводят к ожирению, стимулируя желание есть больше.

Также важно знать, что люди с определенными заболеваниями могут быть особенно чувствительны к ингредиентам жевательной резинки. Например, люди с фенилкетонурией не могут расщеплять фенилаланин, содержащийся в аспартаме, и его употребление может вызвать умственную отсталость и судороги мозга, согласно исследованию в Journal of Nutrition. Химически экстрагированные сахарные спирты, такие как сорбит, могут усугублять симптомы синдрома раздраженного кишечника, вызывая боль в животе и диарею.

Отбеливающие средства

Жевательная резинка, рекламирующая способность отбеливать зубы, содержит отбеливающие вещества. Однако один из этих агентов, диоксид титана, связанный с астмой и болезнью Крона, согласно исследованию в Environmental Science and Technology. Более того, он является потенциальным канцерогеном. Исследование Cancer Research показало, что это химическое вещество повлекло за собой рак дыхательных путей у крыс.

Ароматизаторы и консерванты

BHT – консервант, запрещенный в Австралии, Канаде, Новой Зеландии, Японии и Европе. International Journal of Toxicology связывает его с токсичностью органов, вызывая повреждение почек, легких и печени. Также существуют споры о том, повышает ли он гиперактивность у детей.

Консерванты и кислые ароматизаторы, которые используются для улучшения вкуса резинки, могут негативно влиять на зубы. Исследование Oral Health Cooperative Research Center показало, что жвачка без сахара не вызывает кариеса, но ослабляет эмаль, что может вызвать новые проблемы.

Основа резинки

Без правильного основания ваша любимая резинка не будет жевательной. Это основание включает смягчители, эластомеры, наполнители и воск. Часто используется парафиновый воск, побочный продукт очищенной нефти и поливинилацетат, являющийся разновидностью столярного клея. Также добавляется глицериновый эфир канифоли. Хотя существует ограничение на его использование в газированных напитках, но таких ограничений для жевательной резинки нет.

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