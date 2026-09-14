Жировая болезнь печени: какой продукт гепатологи рекомендуют употреблять ежедневно

Жировая болезнь печени может долгое время не вызывать заметных симптомов, хотя и постепенно влияет на здоровье организма. Важную роль в контроле этого состояния играют питание и повседневные привычки.

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Гепатологи назвали продукт, который рекомендуют чаще включать в рацион людям с жировой болезнью печени, и это не фрукт и не овощ. Речь идет об оливковом масле, а также о нескольких других продуктах, которые могут поддерживать здоровье печени, пишет parade.com.

Какой продукт стоит употреблять при жировой болезни печени?

Оливковое масло первого отжима богато мононенасыщенными жирами и полифенолами – растительными соединениями с антиоксидантными свойствами. Именно благодаря такому составу оно может стать полезной частью рациона людей с метаболически ассоциированной стеатотической болезнью печени, или MASLD.

"Представьте себе оливковое масло первого отжима как зеленый свет для механизма сжигания жира в вашей печени", – объясняет Хал Бриндли, консультант-гепатолог и гастроэнтеролог.

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По его словам, соединения, содержащиеся в масле, могут влиять на биологические процессы, связанные с накоплением и использованием жира в печени.

По словам специалиста, полезные компоненты оливкового масла можно условно сравнить с регулятором движения: они способствуют процессам, которые помогают организму использовать жир в качестве источника энергии, одновременно препятствуя его чрезмерному накоплению в печени.

Включить оливковое масло в ежедневное меню несложно. Им можно заправлять салаты, поливать готовые овощи или использовать вместо сливочного масла при приготовлении пищи.

"Замена сливочного масла, маргарина и других насыщенных кулинарных жиров оливковым маслом первого отжима – это простое и практичное изменение, которое пациенты могут легко принять, и эта единственная замена может снизить содержание жира в печени независимо от ограничения калорий или потери веса", – отмечает гастроэнтеролог и гепатолог Прадня Митру.

Что касается количества, Бриндли советует ориентироваться примерно на 1,5–2 столовые ложки оливкового масла в день. Митру называет несколько большее количество – около 3–4 столовых ложек.

Какие еще продукты полезны для печени?

Конечно, одно оливковое масло не может заменить полноценное питание. Рацион при MASLD должен быть разнообразным, поэтому специалисты рекомендуют включать в него и другие продукты, которые могут поддерживать здоровье печени.

Жирная рыба

Лосось, сардины, скумбрия и другие виды жирной рыбы являются источниками омега-3 жирных кислот, в частности ЭПК и ДГК.

Омега-3 могут положительно влиять на жировой обмен. Они помогают снижать уровень триглицеридов в крови и могут препятствовать накоплению избыточного жира в тканях печени.

"Омега-3-жиры встраиваются непосредственно в оболочку клеток печени, делая их более гибкими и устойчивыми", – объясняет Бриндли.

Митру также отмечает, что эти жирные кислоты могут уменьшать процесс образования нового жира в печени.

Специалисты рекомендуют употреблять примерно 110–150 г жирной рыбы два-три раза в неделю. Её можно запекать, готовить на гриле, добавлять в салаты или использовать для приготовления бутербродов.

Орехи

Еще одним полезным дополнением к рациону могут стать орехи, особенно грецкие, миндаль и фисташки.

Грецкие орехи содержат растительные омега-3 жирные кислоты, а также клетчатку. Последняя важна не только для пищеварения, но и для поддержания полезных микроорганизмов кишечника.

Бриндли советует есть небольшую горсть орехов каждый день. Их можно добавлять в йогурт, кашу или употреблять отдельно в качестве перекуса.

По словам Митру, миндаль и фисташки также являются хорошими источниками ненасыщенных жиров. Некоторые исследования указывают на то, что регулярное употребление орехов может быть связано с меньшим риском жировой болезни печени.

Кофе

Для многих людей приятной новостью станет то, что обычный кофе также может оказывать положительное влияние на печень. По словам Митру, исследования показывают потенциальную связь между регулярным употреблением фильтрованного кофе без добавок и более низким риском MASLD и фиброза печени.

Бриндли объясняет, что после переработки кофе организмом образуются соединения, которые могут влиять на клетки печени, ответственные за образование рубцовой ткани.

"Когда ваш организм расщепляет кофе, он вырабатывает соединения, которые блокируют образование рубцовой ткани специальными клетками печени", – говорит специалист.

По его словам, регулярное употребление кофе потенциально может помочь сдержать процесс образования фиброзной ткани, который в случае прогрессирования способен привести к серьезному поражению печени.

Почему важно пересмотреть рацион?

Изменения в рационе играют важную роль в контроле жировой болезни печени. Однако речь идет не об одном "волшебном" продукте, а об общем качестве рациона, физической активности, контроле веса и других факторах, влияющих на метаболическое здоровье.

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