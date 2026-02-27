Жить до 100 и не набирать лишнее: исследователь 'голубых зон' назвал неожиданное правило

Вопрос долголетия и здорового веса все чаще связывают не с жесткими ограничениями, а с простыми ежедневными привычками. Исследователи образа жизни долгожителей убеждают: иногда достаточно пересмотреть режим питания, чтобы получить ощутимый результат.

Видео дня

Особое внимание они обращают на то, как часто мы едим между основными приемами пищи. Именно перекусы, по словам экспертов, могут как поддержать здоровье, так и незаметно его подорвать, пишет express.co.

65-летний Дэн Бюттнер много лет исследует регионы мира, известные как "голубые зоны" – территории, где люди значительно чаще доживают до 100 лет. Анализируя стиль жизни долгожителей, он пришел к выводу, что простые пищевые правила могут иметь большее влияние, чем модные диетические тренды.

Хотя Бюттнер советует отдавать предпочтение растительному рациону, регулярно потреблять бобовые и больше двигаться (в частности заниматься садоводством), одной из самых простых рекомендаций он называет отказ от перекусов. Эксперт заявил: "Одна из самых простых вещей, которую нужно запомнить, если вы хотите похудеть и жить дольше с помощью диеты, – это просто перестать перекусывать. Маркетологи постоянно будут говорить вам, что вам нужна эта дополнительная небольшая доза омега-3, питательных веществ, клетчатки и белка. Вам это не нужно".

По словам исследователя, в "голубых зонах" прослеживается четкая модель питания: сытный завтрак, умеренный обед и легкий ужин. После этого – примерно 14 часов без еды, чтобы пищеварительная система могла отдохнуть.

Подытоживая, Бюттнер подчеркнул: "Одно из самых простых и практичных правил для похудения и долголетия: перестаньте перекусывать".

Эту позицию поддерживают и научные данные. В частности, исследование, проведенное в 2023 году в King's College London, показало, что нездоровые перекусы могут нивелировать пользу от качественных основных блюд. Более 1000 участников приняли участие в исследовании, и примерно четверть из них сообщили, что, несмотря на питательные обеды и ужины, регулярно употребляют "некачественные" снеки – сильно обработанные продукты и сладости.

Такие пищевые привычки связывали с повышенным индексом массы тела, накоплением висцерального жира и ростом уровня триглицеридов. Все эти показатели ассоциируются с метаболическими нарушениями, включая риск инсульта, сердечно-сосудистых заболеваний и ожирения.

Доктор Сара Берри из King's College London и главный научный сотрудник компании ZOE отметила: "Учитывая, что 95% из нас перекусывают и что почти четверть наших калорий поступает из перекусов, замена нездоровых перекусов, таких как печенье, чипсы и пирожные, на здоровые перекусы, такие как фрукты и орехи, – это действительно простой способ улучшить свое здоровье".

В то же время она подчеркнула: значение имеет не только сам факт перекуса, но и его качество и время. Это подтвердило и исследование, представленное American Society for Nutrition в 2023 году.

Кейт Бермингем, доктор философии и исследовательница из Королевского колледжа, объяснила: "Наше исследование показало, что качество перекусов важнее их количества или частоты, поэтому выбор высококачественных снеков вместо сильно обработанных, вероятно, полезнее. Время также важно, поскольку поздние перекусы неблагоприятны для здоровья".

Идеи для полезных перекусов

Кампания NHS Better Health предлагает несколько простых вариантов:

нарезанные фрукты с йогуртом;

вареные яйца;

сахарный горошек с нежирным хумусом;

поджаренный солодовый тост с клубникой;

рисовые хлебцы с нежирным сливочным сыром и огурцом.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие пищевые привычки истощают организм.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.