Жизнь без алкоголя: как отказ от спиртного изменяет ваше тело и разум

Отказ от алкоголя – важный шаг к улучшению здоровья, который приносит многочисленные положительные изменения в организме. Хотя алкоголь популярен во многих культурах, его потребление несет с собой риски для здоровья.

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Отказавшись от алкоголя, можно заметить значительные улучшения в физическом и психическом состоянии. Издание eatthis.com рассказывает удивительные преимущества отказа от спиртных напитков, отмечаемых экспертами.

Улучшение качества сна

"Алкоголь – это депрессант центральной нервной системы, поэтому он обычно не позволяет вам достичь восстановительного гибернации", – объясняет консультант по алкоголю и наркотикам Джессика Гоффман.

Сон с быстрыми движениями глаз (REM) наиболее глубок. Это время, когда ваше тело и мозг полностью восстанавливаются после напряженного дня. Алкоголь препятствует достижению этого этапа. Если вы откажетесь от спиртного, ваш сон станет более спокойным. "Без алкоголя вы сможете добиться лучшего качества сна, что важно для функционирования мозга", – добавляет Гоффман.

Снижение риска развития рака

Алкоголь является одним из основных факторов риска раковых заболеваний. По данным Американского онкологического общества, около 6% всех случаев рака и 4% смертей от рака связаны с алкоголем. "Поджелудочная железа и печень, которые постоянно испытывают вред от алкоголя, больше подвержены риску", – отмечает Робин Барнетт, эксперт по поведенческому здоровью.

Фильтрующая токсины печень перегружается алкоголем, замедляя метаболизм и иммунный ответ организма. Без алкоголя снижается вероятность развития многих болезней.

Укрепление иммунной системы

Алкоголь ингибирует иммунную систему, снижая способность организма бороться с инфекциями. "После употребления алкоголя в течение 24 часов иммунный ответ организма ослабляется", – говорит Барнетт. Отказ от алкоголя позволит укрепить иммунитет, повысив способность организма бороться с вирусами и другими заболеваниями.

Поддержка здорового веса

Алкоголь добавляет в ваш рацион дополнительные калории. Алкоголь также стимулирует переедание, активируя нейроны, вызывающие голод. Когда вы отказываетесь от алкоголя, этот триггер отсутствует, что делает контроль за весом гораздо легче.

Снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний

"Алкоголь может повысить кровяное давление и ускорить сердечный ритм, что увеличивает риск сердечных заболеваний и диабета", – объясняет Гоффман.

Отказ от алкоголя помогает снизить риск, нормализуя кровяное давление, снижая уровень триглицеридов и уменьшая вероятность развития сердечной недостаточности.

Улучшение здоровья печени

Алкоголь является токсином, обрабатываемым печенью. "Для мужчин употребление более 15 напитков в неделю, а для женщин более 8, может привести к жировой дистрофии печени и цирроза", – предупреждает Барнетт.

Отказ от алкоголя помогает снизить нагрузку на печень, позволяя ей восстанавливаться.

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