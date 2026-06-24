Украина действительно может гордиться развитием трансплантологии. За последние годы количество пересадок органов и трансплантаций стволовых клеток значительно возросло. Для многих пациентов это стало шансом на жизнь.

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Впрочем, на фоне успешных отчетов и статистики всё чаще звучит другой вопрос: что происходит с пациентом после трансплантации?

Именно эту проблему в ходе публичной дискуссии подняла врач-иммунолог Анна Гильфанова. Ее вопросы к министру здравоохранения касались не количества проведенных операций, а безопасности людей, которые после трансплантации годами находятся на иммуносупрессивной терапии и остаются чрезвычайно уязвимыми к инфекциям.

Речь идет о тысячах украинцев, для которых обычная корь, пневмококковая инфекция или грипп могут представлять серьезную угрозу для жизни.

Сегодня государство финансирует высокотехнологичное лечение, закупает дорогостоящие препараты и проводит сложные операции по пересадке органов. Однако вопрос специфической вакцинации для иммунокомпрометированных пациентов фактически остается без системной государственной поддержки.

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Фактически возникает парадоксальная ситуация. Государство инвестирует сотни тысяч гривен в спасение человека, но после этого не обеспечивает полноценную защиту от инфекционных заболеваний, которые могут поставить под угрозу результаты проведенной трансплантации.

Отдельную озабоченность вызывает ситуация с пассивной иммунопрофилактикой. В случае возникновения вспышки в одном из трансплантационных центров возникает практический вопрос: есть ли у больниц достаточный запас специфического иммуноглобулина для экстренной защиты пациентов, ожидающих трансплантацию или не имеющих иммунитета к кори?

Не менее актуальной остается проблема вакцинации непосредственно в специализированных стационарах. Часть тяжелых пациентов годами находится под наблюдением узкопрофильных центров и физически не может получить все необходимые прививки через систему первичного звена. В то же время механизм проведения вакцинации во многих стационарах до сих пор остается недостаточно урегулированным.

В итоге ситуация выглядит довольно парадоксально. Украина уже научилась проводить сверхсложные трансплантации, формировать трансплантационные команды, закупать дорогостоящие препараты и спасать жизни пациентов.

Но возникает логичный вопрос: что происходит с пациентом после того, как операция завершилась?

Ведь трансплантация не заканчивается моментом пересадки органа. Наоборот, именно после неё начинается самый сложный этап. Человек постоянно принимает препараты, подавляющие иммунную систему, регулярно проходит обследования и фактически живет с повышенным риском развития инфекционных заболеваний.

Именно поэтому в большинстве развитых стран мира вакцинация и инфекционная безопасность пациентов после трансплантации рассматриваются не как дополнительная опция, а как неотъемлемая часть лечения.

На этом фоне ситуация в Украине выглядит несколько странно. Государство может профинансировать сложную операцию стоимостью в сотни тысяч гривен, обеспечить пациента дорогостоящей терапией, но вопрос профилактики инфекций нередко остается на втором плане. Складывается впечатление, что после успешной трансплантации система говорит пациенту: "Мы спасли вашу жизнь. А дальше – сам".

И речь здесь идет не о критике ради критики. Речь идет об элементарной логике эффективного использования государственных ресурсов. Ведь каждая потеря трансплантированного органа из-за инфекционных осложнений – это не только человеческая трагедия, но и колоссальные потери для системы здравоохранения.

Трансплантация – один из самых ярких успехов украинской медицины последних лет. Но настоящим показателем зрелости системы станет не только способность пересадить орган, но и способность обеспечить пациенту безопасную жизнь после этого.

Ведь успешная трансплантация – это не конец истории. Это лишь её начало.