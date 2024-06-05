Зубы мудрости: что это такое и нужно ли удалять их

В детстве, когда мы чувствовали боль в задней части рта, наши мамы или бабушки говорили нам, что это, вероятно, из-за зубов мудрости. Нам часто говорили, что они придают нам больше мудрости и интеллекта, но теперь мы понимаем, что это было сказано лишь для того, чтобы успокоить нас. С

Зубы мудрости – самые жесткие моляры, которые являются рудиментарными органами. OBOZ.UA расскажет вам о них поподробнее.

Почему есть зубы мудрости?

Зубы мудрости, третьи моляры, расположены в задней части рта. Обычно они возникают в возрасте от 17 до 21 года и могут полностью развиваться годами.

Если зубы мудрости инфицированы, они могут повредить соседние зубы или привести к таким проблемам, как кровотечение или отек десен, боли в челюсти, головные боли, трудности с приемом пищи и дискомфорт.

Нужно ли удалять зубы мудрости?

Стоматологи рекомендуют удалять зубы мудрости, чтобы предотвратить такие проблемы, как образование вокруг этих зубов тканевого мешка, который перерастает в кисту, что может даже привести к потере костной ткани.

Однако некоторые рекомендуют не удалять зубы мудрости, поскольку этот участок трудно чистить, а процесс может привлечь бактерии, вызывающие заболевание десен и инфекцию полости рта.

Или больно удалять зубы мудрости?

К счастью, процесс удаления не болезнен благодаря использованию анестетика, который обезболивает этот участок. Вы, скорее всего, будете чувствовать боль, кровотечение и отек после удаления, пока ваша полость рта заживает.

По этой же причине ваш стоматолог может порекомендовать вам обезболивающие препараты. Примечание: не допускайте замятия пищи в участке после удаления, иначе вам придется наспех возвращаться к стоматологу.

Как можно почистить лунки от зубов мудрости?

Если у вас удалены зубы мудрости, следует особенно тщательно следить за чистотой лунки. Выбирайте мягкое ежедневное полоскание соленой водой.

Вам также нужно будет отказаться от вредных привычек, включая употребление табака или курение. Жесткая пища может застрять в зоне, поэтому замените ее на йогурт или картофельное пюре.

Средства для облегчения боли в зубе мудрости

Между тем чтобы немного облегчить боль и дискомфорт, вызванные прорезыванием зуба мудрости, попробуйте домашние средства.

Нанесение геля алоэ вера на этот участок безвредно и может временно помочь охладить его. Разбавленная смесь масла чайного дерева и кокосового масла – отличный способ убить бактерии.

Ментол также обеспечивает чувство охлаждения. Наконец, доверьтесь свойствам куркумы, чтобы избавиться от зубной боли.

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