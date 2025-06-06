'Звук смерти': врач назвал жуткий 'симптом', который указывает, что пациенту осталось жить менее 24 часов

В последние минуты жизни человека может замечаться особое явление, которое имеет название "предсмертный хрип". Такой жуткий "симптом" свидетельствует, что пациенту осталось жить всего несколько часов.

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Об этом рассказал резидент по ядерной медицине и исследователь из Бельгии – доктор Паулиен Мойерт, сообщает Daily Mail. Характерный звук происходит, когда человек теряет способность эффективно очищать горло от выделений и там скапливаются слюна и слизь.

По мере ослабления тела и когда глотание или кашель становятся менее эффективными во время дыхания можно услышать тревожный влажный стук.

"Человек обычно живет 23 часа после начала предсмертных хрипов. С каждым вдохом человек может издавать стон, храп или хрип. Это происходит потому, что со снижением сознания пациенты теряют способность глотать. Воздух перемещает эти скопления секрета, что приводит к шумному дыханию", – пояснил специалист.

Он отметил, что хотя звук может беспокоить окружающих, он не вызывает дискомфорта у самого человека. Часто таким пациентам даются лекарства, чтобы попытаться высушить дыхательные пути и смягчить предсмертные хрипы. Также может помочь перемещение больного на бок с немного приподнятой головой", – подчеркнул врач.

Комментаторы под видео в интернете, которые выкладывает Паулиен Мойер признали, что жуткий симптом вызывает у них неудобства. Тем не менее многим было полезно лучше пережить свой опыт потери близких.

"Моя подруга умирает во Флориде, и ее дочь держит меня в курсе событий. В одном из своих сообщений она упомянула о "предсмертных хрипах", и я не знал, что это такое. Спасибо за объяснение", – написал один из них.

"Спасибо за это, моя мама издавала эти звуки несколько дней перед смертью (она не просыпалась на тот момент, но имела открытые глаза, хриплое дыхание и т.д.)", – отметил другой.

"Это звук, который сообщает о том, что ваш любимый человек вот-вот сделает следующий шаг в своем путешествии!" – написал один из авторов.

"Больше никакой боли или страданий, а только настоящий мир!!! Это может звучать ужасно, но просто знайте, что ваш любимый человек не страдает!" – написал еще один комментатор.

Исследования показывают, что предсмертный хрип наблюдается примерно у 40% людей в конечной стадии жизни. Этот характерный шум возникает из-за скопления жидкости в дыхательных путях и может быть облегчен применением медикаментов, уменьшающих слюноотделение, или изменением положения тела пациента – например, поворотом на бок, что способствует вытеканию жидкости.

Медики обычно не используют метод отсасывания, поскольку это может стимулировать еще большее образование слизи, усугубляя ситуацию. Также за несколько дней или часов до смерти пациенты могут пережить кратковременный прилив энергии, после которого наступает стремительное снижение жизненных сил.

На этом этапе часто меняется дыхание – оно становится неравномерным, пульс ослабевает, конечности холодеют и приобретают багровый оттенок с пятнами. В финальные минуты жизни глаза и рот могут оставаться открытыми, а дыхание быть жидким и прерывистым.

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