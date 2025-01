10 активностей, которые следует выполнять после 40 лет

Если вам за 40 - пришло время обратить внимание на физическую активность, которая с возрастом поможет поддержать силу и гибкость. В частности, в это время важно фокусироваться на аэробных и силовых упражнениях, которые помогают снижать риск хронических заболеваний и улучшать качество жизни в старшем возрасте.

Регулярные кондиционирующие упражнения на выносливость важны для сохранения здоровья и активности в поздние годы, поскольку они улучшают сердечно-сосудистую систему, равновесие и тонус в мышцах. Что из этого может улучшить качество жизни, рассказали в Eat This, Not That.

Быстрая ходьба

Быстрая ходьба — это эффективное упражнение для сердца, которое не сильно нагружает тело и особенно важно после 40 лет. Она укрепляет кости, улучшает здоровье сердечно-сосудистой системы и помогает контролировать вес. Для наилучшего эффекта и поддержания физической формы, старайтесь ежедневно ходить минимум по 30 минут.

Велоспорт

Езда на велосипеде является отличным кардио, которое не нагружает суставы, улучшает выносливость и силу ног. Выполнять такую активность можно как на открытом воздухе, так и на велотренажере, что делает это упражнение универсальным для всех уровней подготовки. Чтобы получить наилучшие результаты, рекомендуется тренироваться по 3-5 раз в неделю в течение 30-60 минут.

Плавание

Это эффективная тренировка для всего тела, которая не разрушает суставы и подходит для любого уровня физической подготовки. Регулярные занятия плаванием улучшают сердечно-сосудистое здоровье, тонизируют мышцы и повышают гибкость. Для лучших результатов тренируйтесь 2-3 раза в неделю по 30-45 минут.

Ленты сопротивления

Эластичные ленты - это отличный выбор для людей старше 40, ведь они эффективно работают с различными мышечными группами, не разрушая суставов. Такие тренировки помогают укрепить мышцы, улучшить гибкость и сердечно-сосудистое здоровье. Выполняйте упражнения с эластичной лентой как минимум 2-3 раза в неделю по 2-3 подхода и 10-15 повторений.

Круговая тренировка с собственным весом

Круговые тренировки с собственным весом сочетают силовые и кардио упражнения, которые помогают улучшить физическую форму, нарастить мышечную силу и ускорить метаболизм. Выполняйте серию упражнений, таких как приседания, отжимания и планку, с минимальными перерывами между ними. Для лучшего результата тренируйтесь 2-3 раза в неделю, выполняя 3-4 цикла по 10-15 повторений для каждого движения.

Йога

Йога улучшает гибкость, равновесие и силу, что способствует лучшей осанке и здоровому старению. Регулярные занятия помогают снизить стресс и поддержать физическую форму в любом возрасте. А потому, рекомендуется практиковать йогу по крайней мере 2-3 раза в неделю по 30-60 минут.

Пилатес

Упражнения по пилатесу улучшают силу, стабильность и гибкость тела, что важно для поддержания здоровья после 40 лет. Выполняя тренировки, сосредоточьтесь на развитии мышц ядра и контроле движений. Для наилучшего эффекта, рекомендуется заниматься пилатесом 2-3 раза в неделю по 45-60 минут.

Гребля

Гребля - это тренировка на специальном тренажере, которая улучшает сердечно-сосудистое здоровье и укрепляет мышцы ног и верхней части тела, при этом не создавая большой нагрузки на суставы. Оно является отличным вариантом для тех, кто хочет работать над выносливостью без интенсивных нагрузок. Рекомендуется заниматься 2-3 раза в неделю по 20-30 минут в неделю.

Тай-Чи

Тайцзи или Тай Чи — это древняя китайская практика, сочетающая медленные движения, дыхание и медитацию, которая улучшает равновесие и гибкость в теле. Занятия тайцзи 2-3 раза в неделю по 30-60 минут помогут уменьшить стресс и повысить ясность ума. Это эффективный способ поддерживать физическую и ментальную форму в любом возрасте.

Высокоинтенсивная интервальная тренировка (HIIT)

HIIT-тренировки чередуют короткие интенсивные упражнения с периодами отдыха или менее интенсивной активностью. Этот метод эффективно улучшает сердечно-сосудистое здоровье, сжигает калории и ускоряет метаболизм. Для достижения результата достаточно всего 2-3 тренировок по 20-30 минут в неделю.

