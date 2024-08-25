10 быстрых упражнений ВИT, заряжаемых энергией на весь день

Высокоинтенсивные интервальные тренировки (ВИT) стали невероятно популярны среди поклонников фитнеса благодаря своей способности эффективно сжигать калории, укреплять мышцы и улучшать работу сердца. ВИT может стать мощным источником энергии.

Короткие интенсивные нагрузки в сочетании с перерывами на отдых ускоряют обмен веществ, улучшают кислородный обмен в клетках и способствуют высвобождению эндорфинов, что оставляет вас с бодростью. Издание eatthis.com опубликовало 10 быстрых упражнений ВИT для заряда энергии на весь день.

Перед выполнением упражнений не забывайте о разминке и всегда соблюдайте правильную технику, чтобы максимизировать эффективность и снизить риск травм.

Прыжковые приседания

Начинаем наш список с прыжковых приседаний. Это упражнение отлично подходит для быстрого повышения уровня энергии, ведь оно задействует несколько групп мышц, улучшает кровообращение и способствует высвобождению эндорфинов. Взрывной характер прыжковых приседаний также способствует повышению частоты сердечных сокращений, улучшая состояние сердечно-сосудистой системы и обеспечивая быстрый энергетический импульс.

Начинайте с положения стоя, расставив ноги на ширине бедер. Приседайте вниз, а затем прыгайте как можно выше. Мягко приземлитесь и сразу же переходите к следующему приседанию. Выполните три подхода по 15 повторений.

Берпи

Берпи – это еще одно высокоинтенсивное упражнение, эффективно ускоряющее пульс и задействующее все тело, улучшая кровообращение и доставку кислорода к клеткам.

Начинайте с положения стоя, приседайте вниз, касаясь руками пола, отталкивайте ноги назад в положение планки, делайте отжим, затем прыгайте ногами назад в приседание и завершайте прыжком. Повторяйте три подхода по 15 раз.

Альпинисты

Альпинисты – это высокоинтенсивное упражнение, которое может значительно повысить уровень энергии. Динамический характер этого упражнения способствует развитию выносливости и обеспечивает запас энергии, необходимый для длительной физической и умственной деятельности.

Начинайте с положения планки, держа руки под плечами. Поочередно подтягивайте колени к груди, имитируя подъем на гору. Следуйте упражнениям в быстром темпе, чтобы поддерживать интенсивность. Выполните три подхода по 15 повторений.

Высокие колени

Высокие колени – отличный вариант ВИT для повышения энергии, что также задействует мышцы коры и ног. Это упражнение не только улучшает сердечно-сосудистую систему, но и помогает пробудить ваше тело и разум, что делает его идеальным выбором для быстрой зарядки энергией.

Начните с положения стоя, руки разведены по бокам. Совершайте бег на месте, поднимая колени как можно выше. Для увеличения интенсивности активно работайте руками. Выполните три подхода по 20 секунд.

Прыжковые выпады

Это упражнение сочетает в себе взрывные скачки между выпадами, что улучшает кровообращение и увеличивает доставку кислорода к клеткам.

Сделайте шаг вперед правой ногой в выпад, а затем скачком смените ноги в воздухе, приземляясь в выпад с левой ногой вперед. Чередуйте ноги при каждом прыжке. Выполните три подхода по 15 повторений.

Отжим

Высвобождение эндорфинов при выполнении отжиманий улучшает настроение и концентрацию, обеспечивая дополнительный заряд энергии.

Начните с положения планки, руки немного шире ширины плеч. Опуститесь на пол, удерживая задействованное ядро. Вернитесь в исходное положение. Для дополнительного вызова попробуйте взрывные отжима, отталкиваясь от пола с хлопком в ладоши. Выполните три подхода по 15 повторений.

Велосипедные скручивания

Велосипедные скручивания стимулируют кровообращение и улучшают общий кровоток. Динамические вращательные движения во время этого упражнения способствуют глубокому дыханию, насыщающему тело кислородом и повышающему энергию.

Лягте на спину, заведите руки за голову и поднимите колени. Поочередно подводите правый локоть к левому колену, вытягивая правую ногу. Повторите с другой стороны. Выполните три подхода по 15 повторений.

Планка с джампами

Начните с положения планки на локтях. Прыгайте ногами вперед и назад, имитируя движения прыжка. Держите корпус задействованным, тело в прямой линии. Выполните три подхода по 15 повторений.

Стойка у стены

Стойка у стены – отличное упражнение для повышения энергии, укрепляющее мышцы ног, улучшая кровообращение.

Встаньте спиной к стене, ноги на ширине плеч. Медленно опускайтесь вниз по стене, пока колени не будут изогнуты под углом 90 градусов. Держите это положение как можно дольше, задействуя мышцы ног. Выполните три подхода по 15 секунд.

Прыжки на ящик

Завершаем наш список скачками на ящик – одним из самых эффективных упражнений для быстрого заряда энергией. Это упражнение сочетает взрывную силу, скорость и баланс, активизируя большое количество мышечных групп, что помогает повысить общий уровень энергии и улучшить координацию.

Для выполнения этого упражнения вам нужен крепкий ящик или платформа. Станьте перед ней, ноги на ширине плеч. Прыгайте двумя ногами на ящик, стараясь приземлиться мягко, с легким сгибанием колен. Затем возвращайтесь на пол и повторяйте. Выполните три подхода по 12 повторений.

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