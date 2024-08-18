От молока до овощей: 7 продуктов для повышения эффективности тренировок

Соблюдение сбалансированной фитнес-программы и правильное питание обязательно помогут вам достичь поставленных целей. Есть определенные продукты, которые существенно повысят эффективность ваших тренировок, позволяя быстрее приблизиться к телу мечты.

Правильное питание позволит каждому – и тем, кто давно занимается спортом и тем, кто только планирует ввести спорт в свою жизнь – улучшить и закрепить результаты тренировок. Издание eatthis.com опубликовало список продуктов, которые следует добавить в свой рацион.

Молочные продукты

Молочные продукты помогают строить мышцы и терять избыточный вес. Согласно исследованию, опубликованному The Journal of Nutrition, диеты с высоким содержанием белков и молочных продуктов способствуют лучшим результатам в потере веса во время физических нагрузок. Участники, ежедневно употреблявшие шесть порций молочных продуктов, показали лучшие результаты в потере веса и сохранении мышечной массы, чем те, кто потреблял меньше. Чтобы легко достичь этого уровня, добавляйте молоко к овсянке и кофе, употребляйте в пищу греческий йогурт или сыр.

Фисташки

Фисташки оказывают мощное влияние на сжигание жира, что делает их идеальным продуктом для тренировок. В исследовании, где участников разделили на две группы с идентичными диетами и тренировками, только одна группа употребляла фисташки. Результаты показали, что евшие фисташки участники потеряли больше веса и улучшили показатели глюкозы и холестерина по сравнению с теми, кто их не потреблял. Начните добавлять фисташки в свой рацион для максимального эффекта.

Тыква

Если после тренировок вы чувствуете усталость и боли в мышцах, попробуйте включить тыкву в свой рацион. Тайваньские исследователи пришли к выводу, что употребление тыквы помогает уменьшить накопление молочной кислоты – вещества, вызывающего боли в мышцах. Запекайте тыкву с оливковым маслом и специями или добавляйте ее в салаты, чтобы наслаждаться легким и вкусным перекусом после тренировки.

Арбуз

Арбуз – это отличный перекус, который помогает увлажнить организм во время тренировок. Он на 90% состоит из воды, поэтому идеально подходит для улучшения выносливости. После тренировок арбузный сок может снизить боль в мышцах.

Цели яйца

Если вы все еще не добились желаемого результата от своих тренировок, попробуйте включить в свой рацион яйца. В исследовании спортсменов, употреблявших холин из яичных желтков, обнаружили значительную потерю жира по сравнению с теми, кто не потреблял холин. Приготовьте заранее яйца для полезного перекуса.

Зеленый чай

Чай может стать вашим помощником на пути к похудению. Исследования показали, что люди, пьющие четыре-пять чашек зеленого чая в день, теряют больше веса и жира на животе, чем те, кто не употребляет чай. Начните добавлять этот напиток в рацион для улучшения результатов.

Базилик

Если после тяжелых тренировок вы страдаете от боли в мышцах, попробуйте добавить в рацион базилик. Эта зелень содержит эвгенол, помогающий уменьшить воспалительные реакции в организме. Добавляйте базилик в блюда из мяса, пасты или овощей для улучшения самочувствия и быстрого восстановления после упражнений.

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