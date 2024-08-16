Растительная диета: что есть, а каких продуктов следует избегать
В последнее время растительная диета стала популярной темой. Специалисты и ученые советуют этот способ питания как эффективное средство для улучшения здоровья и защиты окружающей среды.
В отличие от других диет, растительная не имеет сложных правил. Главное из них – отказаться от обработанных продуктов и заполнить рацион цельными растительными продуктами, которые снабдят ваш организм необходимыми питательными веществами, пишет eatthis.com.
Что такое растительная диета?
Растительная диета предполагает потребление преимущественно натуральных растительных продуктов, таких как фрукты, овощи и другое полезное лакомство. Предпочтение отдается продуктам без или с минимальным количеством животных составляющих. Кроме того, необходимо избегать обработанных продуктов, содержащих вредные ингредиенты. Основная идея – получать удовольствие от еды, не чувствуя при этом, что чего-то не хватает.
"Растительная диета – это не об отказе от чего-либо, а о принятии питания, сосредоточенного на растительных продуктах. Это приносит пользу не только для здоровья, но и для окружающей среды", – объясняет диетолог Эми Горин.
Воспользуйтесь списком растительных продуктов, чтобы улучшить здоровье и наслаждаться вкусными блюдами.
Овощи
Овощи – основа растительной диеты. Они богаты антиоксидантами, витаминами и минералами, помогающими предотвратить хронические заболевания и поддерживать иммунную систему. Овощи также низкокалорийны и насыщены водой и клетчаткой, что помогает дольше оставаться сытым. Можно использовать их для приготовления различных блюд, таких как веганские супы или запеченные овощи.
К наиболее полезным овощам относятся:
- Цветная капуста
- Шпинат
- Морковь
- Брокколи
- Брюссельская капуста
- Кале
- Свекла
- Спаржа
- Грибы
Фрукты
Фрукты – это не только вкусно, но и полезно. Они богаты витаминами, антиоксидантами и природным сахаром. Включайте в рацион разные фрукты, чтобы поддерживать здоровье и получать необходимые питательные вещества.
Полезные фрукты включают в себя:
- Яблоки
- Бананы
- Груши
- Черника
- Вишни
- Грейпфрут
- Апельсины
- Сливы
- Клубника
- Виноград
- Ананас
Картофеля
Картофеля, такие как картофель и сладкий картофель, содержат полезные углеводы и питательные вещества. Они хорошо насыщают и могут быть использованы в различных блюдах, таких как запеченный картофель или пюре.
К полезным клубням относятся:
- Картофель
- Ямс
- Сладкий картофель
Цельные зерна
Цельные зерна – это отличный источник клетчатки, помогающий улучшить пищеварение и регулировать уровень сахара в крови. Включайте их в свой рацион, чтобы поддерживать чувство сытости.
Полезные цельные зерна:
- Овес
- Коричневый рис
- Пшено
- Булгур пшеничный
- Кукуруза
- Фарро
Масла и жиры растительного происхождения
Растительные масла и жиры, такие как оливковое и авокадо, содержат здоровые моно- и полиненасыщенные жиры, полезные для сердца. Используйте их для приготовления пищи или в качестве добавки к блюдам.
Полезные масла и жиры:
- Оливковое масло
- Кунжутное масло
- Авокадо
- Льняное масло
- Масло грецкого ореха
Орехи
Орехи являются отличным источником растительных жиров и белков. Они богаты моно- и полиненасыщенными жирами.
Полезные орехи:
- Миндаль
- Грецкие орехи
- Фисташки
- Пекон
- Кешью
Семена
Семена, такие как чиа и семена тыквы, являются простым способом добавить в рацион полезные жиры и белок. Они также содержат жирные кислоты омега-3 и витамины, которые способствуют общему здоровью.
Полезные семена:
- Киноа
- Семена чиа
- Семена тыквы
- Семена подсолнечника
- Семена конопли
- Семена кунжута
- Семена льна
- Семена мака
Бобовые
Бобовые, такие как нут и чечевица, являются отличным источником белка и клетчатки. Они помогают снижать риск диабета, ожирения и сердечных заболеваний.
Полезные бобовые:
- Нут
- Чечевица
- Арахис
- Фасоль
- Люцерна
- Клевер
Бобы
Бобы содержат много клетчатки, белка, витаминов и минералов. Они также поддерживают сердце и пищеварительную систему здоровыми.
Полезные бобы:
- Черная фасоль
- Едомаме
- Фава бобы
- Фасоль
- Флотская фасоль
- Бобы пинто
- Соевые бобы
Специи и травы
Специи и травы придают вкус вашим блюдам и имеют многочисленные здоровья пользы.
"Имбирь, например, может помочь облегчить тошноту и содержит вещества гингерол и шогаол, которые, как показывают исследования, могут помочь контролировать воспаление в вашем теле – то, что может способствовать хроническим заболеваниям. Куркума – это еще одна специя, которая полезна здоровью, поскольку она предлагает полифенол куркумин может даже помочь контролировать боль в коленях, а также ибупрофен", – говорит диетолог.
Полезные специи:
- Имбирь
- Тмин
- Куркума
- Паприка
- Корица
- Гвоздика
- Мускатный орех
- Ваниль
Полезные травы:
- Петрушка
- Базилик
- Орегано
- Тимьян
- Шалфей
- Зеленый лук
- Розмарин
- Мелисса
Продукты, которых следует избегать
Эти продукты могут быть растительного происхождения, но не принести пользы для вашего здоровья. Избегайте их в растительной диете.
Продукты с добавлением сахара
Добавленный сахар не является полезным для здоровья. Он может оказывать негативное влияние на сердце и общее состояние здоровья. Старайтесь получать сахар из натуральных источников, таких как фрукты.
Продукты с добавлением сахара:
- Столовый сахар
- Газированные напитки
- Соки
- Йогурты
- Мороженое
Искусственные подсластители :
Искусственные подсластители, такие как аспартам, сукралоза, ацесульфам калия могут влиять на обмен веществ и нарушать микрофлору кишечника. Лучше отдать предпочтение натуральным подсластителям, таким как стевия или небольшие дозы меда.
Рафинированные продукты :
Обработанные продукты из белой муки и прошедшие рафинацию злаковые теряют большинство полезных нутриентов и не приносят ощутимой пользы здоровью. Их лучше заменить на цельнозерновые продукты, богатые клетчаткой и обеспечивающие стабильный уровень энергии.
- Белый хлеб
- Била паста
- Белые лепешки
- Белая мука
- Белый рис
Обработанные растительные продукты :
Многие растительные продукты, продаваемые как веганские или диетические, могут содержать вредные консерванты, трансжиры и искусственные ингредиенты. Это могут быть веганские снеки, соусы или полуфабрикаты, поэтому всегда проверяйте состав и выбирайте натуральные продукты без лишних добавок.
- Чипсы
- Печенье
- Замороженные обеды
- Пицца
- Злаковые
- Плавленый сыр
Ранее OBOZ.UA писал, что включает в себя капустную диету.
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