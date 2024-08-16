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Растительная диета: что есть, а каких продуктов следует избегать

Руслана Стрелец
Новости медицины
4 минуты
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Растительная диета: что есть, а каких продуктов следует избегать

В последнее время растительная диета стала популярной темой. Специалисты и ученые советуют этот способ питания как эффективное средство для улучшения здоровья и защиты окружающей среды.

В отличие от других диет, растительная не имеет сложных правил. Главное из них – отказаться от обработанных продуктов и заполнить рацион цельными растительными продуктами, которые снабдят ваш организм необходимыми питательными веществами, пишет eatthis.com.

Что такое растительная диета?

Растительная диета предполагает потребление преимущественно натуральных растительных продуктов, таких как фрукты, овощи и другое полезное лакомство. Предпочтение отдается продуктам без или с минимальным количеством животных составляющих. Кроме того, необходимо избегать обработанных продуктов, содержащих вредные ингредиенты. Основная идея – получать удовольствие от еды, не чувствуя при этом, что чего-то не хватает.

"Растительная диета – это не об отказе от чего-либо, а о принятии питания, сосредоточенного на растительных продуктах. Это приносит пользу не только для здоровья, но и для окружающей среды", – объясняет диетолог Эми Горин.

Воспользуйтесь списком растительных продуктов, чтобы улучшить здоровье и наслаждаться вкусными блюдами.

Овощи

Овощи – основа растительной диеты. Они богаты антиоксидантами, витаминами и минералами, помогающими предотвратить хронические заболевания и поддерживать иммунную систему. Овощи также низкокалорийны и насыщены водой и клетчаткой, что помогает дольше оставаться сытым. Можно использовать их для приготовления различных блюд, таких как веганские супы или запеченные овощи.

К наиболее полезным овощам относятся:

  • Цветная капуста
  • Шпинат
  • Морковь
  • Брокколи
  • Брюссельская капуста
  • Кале
  • Свекла
  • Спаржа
  • Грибы

Фрукты

Фрукты – это не только вкусно, но и полезно. Они богаты витаминами, антиоксидантами и природным сахаром. Включайте в рацион разные фрукты, чтобы поддерживать здоровье и получать необходимые питательные вещества.

Полезные фрукты включают в себя:

  • Яблоки
  • Бананы
  • Груши
  • Черника
  • Вишни
  • Грейпфрут
  • Апельсины
  • Сливы
  • Клубника
  • Виноград
  • Ананас

Картофеля

Картофеля, такие как картофель и сладкий картофель, содержат полезные углеводы и питательные вещества. Они хорошо насыщают и могут быть использованы в различных блюдах, таких как запеченный картофель или пюре.

К полезным клубням относятся:

  • Картофель
  • Ямс
  • Сладкий картофель

Цельные зерна

Цельные зерна – это отличный источник клетчатки, помогающий улучшить пищеварение и регулировать уровень сахара в крови. Включайте их в свой рацион, чтобы поддерживать чувство сытости.

Полезные цельные зерна:

  • Овес
  • Коричневый рис
  • Пшено
  • Булгур пшеничный
  • Кукуруза
  • Фарро

Масла и жиры растительного происхождения

Растительные масла и жиры, такие как оливковое и авокадо, содержат здоровые моно- и полиненасыщенные жиры, полезные для сердца. Используйте их для приготовления пищи или в качестве добавки к блюдам.

Полезные масла и жиры:

  • Оливковое масло
  • Кунжутное масло
  • Авокадо
  • Льняное масло
  • Масло грецкого ореха

Орехи

Орехи являются отличным источником растительных жиров и белков. Они богаты моно- и полиненасыщенными жирами.

Полезные орехи:

  • Миндаль
  • Грецкие орехи
  • Фисташки
  • Пекон
  • Кешью

Семена

Семена, такие как чиа и семена тыквы, являются простым способом добавить в рацион полезные жиры и белок. Они также содержат жирные кислоты омега-3 и витамины, которые способствуют общему здоровью.

Полезные семена:

  • Киноа
  • Семена чиа
  • Семена тыквы
  • Семена подсолнечника
  • Семена конопли
  • Семена кунжута
  • Семена льна
  • Семена мака

Бобовые

Бобовые, такие как нут и чечевица, являются отличным источником белка и клетчатки. Они помогают снижать риск диабета, ожирения и сердечных заболеваний.

Полезные бобовые:

  • Нут
  • Чечевица
  • Арахис
  • Фасоль
  • Люцерна
  • Клевер

Бобы

Бобы содержат много клетчатки, белка, витаминов и минералов. Они также поддерживают сердце и пищеварительную систему здоровыми.

Полезные бобы:

  • Черная фасоль
  • Едомаме
  • Фава бобы
  • Фасоль
  • Флотская фасоль
  • Бобы пинто
  • Соевые бобы

Специи и травы

Специи и травы придают вкус вашим блюдам и имеют многочисленные здоровья пользы.

"Имбирь, например, может помочь облегчить тошноту и содержит вещества гингерол и шогаол, которые, как показывают исследования, могут помочь контролировать воспаление в вашем теле – то, что может способствовать хроническим заболеваниям. Куркума – это еще одна специя, которая полезна здоровью, поскольку она предлагает полифенол куркумин может даже помочь контролировать боль в коленях, а также ибупрофен", – говорит диетолог.

Полезные специи:

  • Имбирь
  • Тмин
  • Куркума
  • Паприка
  • Корица
  • Гвоздика
  • Мускатный орех
  • Ваниль

Полезные травы:

  • Петрушка
  • Базилик
  • Орегано
  • Тимьян
  • Шалфей
  • Зеленый лук
  • Розмарин
  • Мелисса

Продукты, которых следует избегать

Эти продукты могут быть растительного происхождения, но не принести пользы для вашего здоровья. Избегайте их в растительной диете.

Продукты с добавлением сахара

Добавленный сахар не является полезным для здоровья. Он может оказывать негативное влияние на сердце и общее состояние здоровья. Старайтесь получать сахар из натуральных источников, таких как фрукты.

Продукты с добавлением сахара:

  • Столовый сахар
  • Газированные напитки
  • Соки
  • Йогурты
  • Мороженое

Искусственные подсластители :

Искусственные подсластители, такие как аспартам, сукралоза, ацесульфам калия могут влиять на обмен веществ и нарушать микрофлору кишечника. Лучше отдать предпочтение натуральным подсластителям, таким как стевия или небольшие дозы меда.

Рафинированные продукты :

Обработанные продукты из белой муки и прошедшие рафинацию злаковые теряют большинство полезных нутриентов и не приносят ощутимой пользы здоровью. Их лучше заменить на цельнозерновые продукты, богатые клетчаткой и обеспечивающие стабильный уровень энергии.

  • Белый хлеб
  • Била паста
  • Белые лепешки
  • Белая мука
  • Белый рис

Обработанные растительные продукты :

Многие растительные продукты, продаваемые как веганские или диетические, могут содержать вредные консерванты, трансжиры и искусственные ингредиенты. Это могут быть веганские снеки, соусы или полуфабрикаты, поэтому всегда проверяйте состав и выбирайте натуральные продукты без лишних добавок.

  • Чипсы
  • Печенье
  • Замороженные обеды
  • Пицца
  • Злаковые
  • Плавленый сыр

Ранее OBOZ.UA писал, что включает в себя капустную диету.

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Проверил:Доктор медицины Анна Бродская