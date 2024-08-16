Растительная диета: что есть, а каких продуктов следует избегать

В последнее время растительная диета стала популярной темой. Специалисты и ученые советуют этот способ питания как эффективное средство для улучшения здоровья и защиты окружающей среды.

В отличие от других диет, растительная не имеет сложных правил. Главное из них – отказаться от обработанных продуктов и заполнить рацион цельными растительными продуктами, которые снабдят ваш организм необходимыми питательными веществами, пишет eatthis.com.

Что такое растительная диета?

Растительная диета предполагает потребление преимущественно натуральных растительных продуктов, таких как фрукты, овощи и другое полезное лакомство. Предпочтение отдается продуктам без или с минимальным количеством животных составляющих. Кроме того, необходимо избегать обработанных продуктов, содержащих вредные ингредиенты. Основная идея – получать удовольствие от еды, не чувствуя при этом, что чего-то не хватает.

"Растительная диета – это не об отказе от чего-либо, а о принятии питания, сосредоточенного на растительных продуктах. Это приносит пользу не только для здоровья, но и для окружающей среды", – объясняет диетолог Эми Горин.

Воспользуйтесь списком растительных продуктов, чтобы улучшить здоровье и наслаждаться вкусными блюдами.

Овощи

Овощи – основа растительной диеты. Они богаты антиоксидантами, витаминами и минералами, помогающими предотвратить хронические заболевания и поддерживать иммунную систему. Овощи также низкокалорийны и насыщены водой и клетчаткой, что помогает дольше оставаться сытым. Можно использовать их для приготовления различных блюд, таких как веганские супы или запеченные овощи.

К наиболее полезным овощам относятся:

Цветная капуста

Шпинат

Морковь

Брокколи

Брюссельская капуста

Кале

Свекла

Спаржа

Грибы

Фрукты

Фрукты – это не только вкусно, но и полезно. Они богаты витаминами, антиоксидантами и природным сахаром. Включайте в рацион разные фрукты, чтобы поддерживать здоровье и получать необходимые питательные вещества.

Полезные фрукты включают в себя:

Яблоки

Бананы

Груши

Черника

Вишни

Грейпфрут

Апельсины

Сливы

Клубника

Виноград

Ананас

Картофеля

Картофеля, такие как картофель и сладкий картофель, содержат полезные углеводы и питательные вещества. Они хорошо насыщают и могут быть использованы в различных блюдах, таких как запеченный картофель или пюре.

К полезным клубням относятся:

Картофель

Ямс

Сладкий картофель

Цельные зерна

Цельные зерна – это отличный источник клетчатки, помогающий улучшить пищеварение и регулировать уровень сахара в крови. Включайте их в свой рацион, чтобы поддерживать чувство сытости.

Полезные цельные зерна:

Овес

Коричневый рис

Пшено

Булгур пшеничный

Кукуруза

Фарро

Масла и жиры растительного происхождения

Растительные масла и жиры, такие как оливковое и авокадо, содержат здоровые моно- и полиненасыщенные жиры, полезные для сердца. Используйте их для приготовления пищи или в качестве добавки к блюдам.

Полезные масла и жиры:

Оливковое масло

Кунжутное масло

Авокадо

Льняное масло

Масло грецкого ореха

Орехи

Орехи являются отличным источником растительных жиров и белков. Они богаты моно- и полиненасыщенными жирами.

Полезные орехи:

Миндаль

Грецкие орехи

Фисташки

Пекон

Кешью

Семена

Семена, такие как чиа и семена тыквы, являются простым способом добавить в рацион полезные жиры и белок. Они также содержат жирные кислоты омега-3 и витамины, которые способствуют общему здоровью.

Полезные семена:

Киноа

Семена чиа

Семена тыквы

Семена подсолнечника

Семена конопли

Семена кунжута

Семена льна

Семена мака

Бобовые

Бобовые, такие как нут и чечевица, являются отличным источником белка и клетчатки. Они помогают снижать риск диабета, ожирения и сердечных заболеваний.

Полезные бобовые:

Нут

Чечевица

Арахис

Фасоль

Люцерна

Клевер

Бобы

Бобы содержат много клетчатки, белка, витаминов и минералов. Они также поддерживают сердце и пищеварительную систему здоровыми.

Полезные бобы:

Черная фасоль

Едомаме

Фава бобы

Фасоль

Флотская фасоль

Бобы пинто

Соевые бобы

Специи и травы

Специи и травы придают вкус вашим блюдам и имеют многочисленные здоровья пользы.

"Имбирь, например, может помочь облегчить тошноту и содержит вещества гингерол и шогаол, которые, как показывают исследования, могут помочь контролировать воспаление в вашем теле – то, что может способствовать хроническим заболеваниям. Куркума – это еще одна специя, которая полезна здоровью, поскольку она предлагает полифенол куркумин может даже помочь контролировать боль в коленях, а также ибупрофен", – говорит диетолог.

Полезные специи:

Имбирь

Тмин

Куркума

Паприка

Корица

Гвоздика

Мускатный орех

Ваниль

Полезные травы:

Петрушка

Базилик

Орегано

Тимьян

Шалфей

Зеленый лук

Розмарин

Мелисса

Продукты, которых следует избегать

Эти продукты могут быть растительного происхождения, но не принести пользы для вашего здоровья. Избегайте их в растительной диете.

Продукты с добавлением сахара

Добавленный сахар не является полезным для здоровья. Он может оказывать негативное влияние на сердце и общее состояние здоровья. Старайтесь получать сахар из натуральных источников, таких как фрукты.

Продукты с добавлением сахара:

Столовый сахар

Газированные напитки

Соки

Йогурты

Мороженое

Искусственные подсластители :

Искусственные подсластители, такие как аспартам, сукралоза, ацесульфам калия могут влиять на обмен веществ и нарушать микрофлору кишечника. Лучше отдать предпочтение натуральным подсластителям, таким как стевия или небольшие дозы меда.

Рафинированные продукты :

Обработанные продукты из белой муки и прошедшие рафинацию злаковые теряют большинство полезных нутриентов и не приносят ощутимой пользы здоровью. Их лучше заменить на цельнозерновые продукты, богатые клетчаткой и обеспечивающие стабильный уровень энергии.

Белый хлеб

Била паста

Белые лепешки

Белая мука

Белый рис

Обработанные растительные продукты :

Многие растительные продукты, продаваемые как веганские или диетические, могут содержать вредные консерванты, трансжиры и искусственные ингредиенты. Это могут быть веганские снеки, соусы или полуфабрикаты, поэтому всегда проверяйте состав и выбирайте натуральные продукты без лишних добавок.

Чипсы

Печенье

Замороженные обеды

Пицца

Злаковые

Плавленый сыр

Ранее OBOZ.UA писал, что включает в себя капустную диету.

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