Капустный суп для похудения: рассказывающие диетологи об этой суровой диете

Диета на основе капустного супа – одна из самых строгих, но гарантирует эффективный результат только через неделю. Эта диета, появившаяся еще в 1980-х годах и известная под разными названиями, например военная капустная диета, диета чудодейственного супа TJ, или даже крестьянская диета.

Хотя капусту часто рекомендуют для похудения, эта диета поднимает продукт на новый уровень. О преимуществах и недостатках такого метода борьбы с лишними килограммами пишет eatthis.com.

Как работает диета с капустным супом?

Диеты проста: в течение недели вы потребляете преимущественно домашний капустный суп. Кроме супа, можно употреблять определенные продукты, указанные в меню, в конкретные дни. К примеру, на 4-й день вы можете дополнительно к супу съесть до восьми бананов и пить неограниченное количество обезжиренного молока, а на 5-й день разрешено съесть до шести помидоров и большое количество говядины.

Этот план длится 7 дней и обещает потерю веса до 5 кг. Рекомендуется сделать двухнедельный перерыв, прежде чем повторять этот режим.

Какой рецепт капустного супа?

Существует несколько вариантов рецепта капустного супа, разрешенных на этой диете. Основной рецепт включает такие ингредиенты, как лук, чеснок, зеленый перец, помидоры, морковь, грибы, сельдерей, капуста, а также чуть-чуть сока V8 и воды.

План питания другими продуктами на капустной диете

День 1: неограниченное количество фруктов (кроме бананов), несладкий чай, клюквенный сок, вода.

неограниченное количество фруктов (кроме бананов), несладкий чай, клюквенный сок, вода. День 2: неограниченное количество свежих или вареных овощей (акцент на листовой зелени), большой запеченный картофель на ужин.

неограниченное количество свежих или вареных овощей (акцент на листовой зелени), большой запеченный картофель на ужин. День 3: неограниченное количество овощей и фруктов (кроме бананов).

неограниченное количество овощей и фруктов (кроме бананов). День 4: до восьми бананов и неограниченное количество обезжиренного молока.

до восьми бананов и неограниченное количество обезжиренного молока. День 5: до шести свежих помидоров, 10-20 унций говядины или жареной рыбы.

День 6: неограниченное количество говядины и овощей (с упором на листовой зелени).

неограниченное количество говядины и овощей (с упором на листовой зелени). День 7: неограниченное количество овощей, несладкий фруктовый сок и коричневый рис до ощущения сытости.

Полезна ли капустная диета?

Диетолог Мэгги Михальчик отмечает, что некоторые продукты, разрешенные в этой диете, такие как капуста, овощи, фрукты, коричневый рис, нежирное мясо и обезжиренное молоко, снабжают организм ключевыми витаминами и питательными веществами.

"Капуста очень полезный продукт. Она отлично подходит для пищеварения, богата витаминами C и K, обладает противовоспалительными свойствами, улучшает здоровье сердца и способствует снижению давления и уровня холестерина. Капустный суп, благодаря тепловой обработке капусты, содержит больше питательных веществ, чем сырой салат", – рассказывает Михальчик.

Однако это не делает диету здоровой. Как отмечает Джонатан Валдес, владелец Genki Nutrition, эта диета имеет низкое содержание калорий, белков, жиров и других необходимых витаминов и минералов. "Суп может временно насытить, но не обеспечит долговременной энергии", - говорит он.

Со своей стороны, диетолог Джессика Кординг предупреждает, что такая диета может повлечь за собой нездоровое поведение в отношении пищи, особенно у тех, кто имеет склонность к расстройствам пищевого поведения. "Эта диета одновременно ограничивает и провоцирует переедание", - говорит она.

Удастся ли похудеть на капустной диете?

Хотя нет исследований, подтверждающих эффективность этой диеты, эксперты соглашаются: в краткосрочной перспективе вы, вероятно, потеряете вес.

"Эта ограничительная диета существенно уменьшает калорийность рациона", - отмечает Валдес. Он объясняет, что большинство людей на этой диете будут потреблять около 1000-1200 калорий в день, что гораздо меньше необходимой нормы. В результате, к концу недели вы увидите уменьшение веса.

Однако эта потеря веса, скорее всего, будет временной. Как говорит Валдес, значительная часть потерянного веса – это вода, которую вы снова наберете по возвращении в привычный режим питания. В долгосрочной перспективе это может привести даже к набору веса, поскольку организм может замедлить метаболизм из-за резкого снижения калорийности.

Что касается распространенного мнения, что эта диета "растапливает жир", Валдес отвечает: "Не существует продуктов, волшебным образом сжигающих жир". Лучший способ уменьшить жировые отложения – это регулярные силовые тренировки и сбалансированное питание с достаточным количеством белка.

Есть ли риски для здоровья?

Кратковременная потеря веса может иметь свои минусы. Основные из них, по словам Кординга, это отсутствие умеренности, неспособность научить интегрировать все группы продуктов в свой рацион и пренебрежение поведенческими аспектами потери веса. В результате это не является долгосрочным решением.

Дополнительные возможные побочные эффекты включают:

Дефицит питательных веществ

Потеря мышечной массы

Повышенный риск образования желчных камней

Выпадение волос

Проблемы с пищеварением

Метеоризм и спазмы

Электролитный дисбаланс

"Если у вас есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, этот план может усугубить ситуацию", – отмечает Валдес.

Вывод: стоит ли попробовать диету из капустного супа?

"В общем, эта диета – это не самый лучший выбор, и я бы не рекомендовала ее. Вам не нужна диета из капустного супа, чтобы извлечь пользу от крестоцветных овощей", – говорит Михальчик. Если вам нравится капуста или супы, добавьте капустный суп в свой рацион, но не соблюдайте эту диету.

Для более безопасного и долгосрочного подхода к похудению Кординг рекомендует обратиться к диетологу, который сможет создать сбалансированный план питания, что позволит избежать нездоровых привычек и сохранить результат.

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