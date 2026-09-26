Похожа на аллергию: в Украине распространяется новая инфекция, которую не могут идентифицировать

В Украине распространяется новая инфекция, которую пока не могут идентифицировать. Её симптомы напоминают аллергию: сначала температура может подняться до 37,1 градуса, появляется сильная заложенность носа, а через несколько дней — кашель, слабость и усталость.

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Об этом в Facebook сообщил врач Тарас Жиравецкий. Он отметил, что примерно на 3–4-й день болезни к инфекции может присоединиться бактериальное осложнение.

Каковы симптомы

По словам Жиравецкого, в начале заболевания температура обычно держится на уровне 37,1 градуса, однако пациенты жалуются на сильную заложенность носа, а через несколько дней — на кашель, сильную слабость и усталость.

Кроме того, уже на 3–4-й день с начала болезни существует риск присоединения бактериальной инфекции, что может усилить общую интоксикацию организма.

Какие анализы советует сдать врач

Чтобы проверить, не речь ли идет о COVID-19, Жиравецкий советует сделать экспресс-тест. По словам врача, его можно провести в любой день.

Если через 3–4 дня симптомы не проходят, он рекомендует сдать общий анализ крови, общий IgE, С-реактивный белок (СРБ) и анализ на содержание железа.

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По результатам этих исследований врач может оценить, требуется ли дальнейшее лечение, в частности антибиотик. Он также отмечает, чтопри повышенном уровне С-реактивного белка свыше 5 единиц врач должен рассмотреть вопрос о назначении антибиотика.

Низкий уровень железа, по словам врача, может быть косвенным признаком присоединения бактериальной инфекции. В то же время высокий общий IgE может свидетельствовать об аллергии, токсокарозе или других паразитозах.

Общий анализ крови также может помочь врачу оценить вероятность присоединения бактериальной инфекции по лейкоцитарной формуле.

Напомним, в Украине с начала 2026 года выявлено девять случаев малярии – четыре подтвержденных и пять вероятных. Все случаи были завезены из стран, где это заболевание является эндемическим.

Как писал OBOZ.UA, в Украине уже диагностировали завезенные случаи чикунгуньи — вирусной инфекции, переносимой комарами. Инфекционистка Ольга Голубовская отмечала, что диагностировать заболевание непросто, поскольку оно не имеет характерных симптомов.

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