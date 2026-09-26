Асимметрия груди встречается почти у каждой женщины — но об этом не говорят даже в разговорах с подругами. Разбираемся, где проходит грань между нормой и показанием к коррекции.

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Жінка може роками помічати це в примірочній чи перед дзеркалом і жодного разу не сказати про це вголос — навіть найближчій подрузі. Одна з грудей трохи більша, інша "сидить" вище, соски дивляться в різні боки. Тема настільки особиста, що жінки радше змінюють бюстгальтер на пуш-ап з асиметричними вставками, ніж заговорять про це з лікарем.

Насправді асиметрія грудей — це не виняток, а статистична норма. Абсолютно симетричних грудей практично не існує: різниця в об'ємі, формі чи позиції соска є майже у всіх жінок тією чи іншою мірою. Питання не в тому, чи є асиметрія, а наскільки вона виражена і чи впливає на життя.

"До мене регулярно приходять жінки, які роками жили з цим мовчки. Хтось соромився озвучити проблему навіть партнеру, хтось був певен, що це поодинокий випадок і не мав з чим порівняти. Насправді невелика асиметрія — це варіант норми, який зустрічається у переважної більшості жінок, і сама по собі вона не є показанням до операції" — Дмитро Слоссер, пластичний хірург, Заслужений лікар України.

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Межа, за словами лікаря, проходить там, де різниця стає помітною під одягом, ускладнює підбір білизни або починає впливати на самооцінку й повсякденний комфорт.

"Я завжди розділяю два випадки. Перший — коли різниця мінімальна і жінка приходить радше за підтвердженням, що з нею все гаразд. Другий — коли асиметрія виражена, наприклад через різний розмір молочних залоз від природи, після вагітності й годування, або через гормональні зміни в підлітковому віці. У другому випадку мова вже не про косметичну примху, а можливість повернути жінці відчуття впевненості" — зазначає лікар.

Корекція асиметрії підбирається індивідуально: іноді достатньо збільшити одну, а іноді — зменшити іншу. У частині випадків поєднують обидва підходи або додають підтяжку, якщо різниця стосується не лише об'єму, а й позиції.

"Головна помилка — намагатися зробити операцію без точних замірів і 3D-моделювання. Асиметрія майже завжди тримірна: різниця в об'ємі, формі й позиції одночасно. Завдання хірурга — не зробити груди однаковими за лінійкою, а зробити результат, який виглядає природно в цілому, а не як дві окремі операції на одному тілі" — додає пластичний хірург.

Головне, що варто знати: говорити про це з лікарем — не соромно. Це одна з найпоширеніших причин звернень до пластичного хірурга, і в переважній більшості випадків рішення є набагато простішим, ніж здається жінці, яка роками носила це мовчки.