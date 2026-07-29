Переносчики – комары: инфекционисты бьют тревогу из-за новых тропических вирусов, которые распространяются в Украине

В Украине всё чаще выявляются завезённые тропические инфекции, которые ранее регистрировались лишь единично. В связи с активной миграцией населения и изменением климата врачи предупреждают о росте рисков распространения таких заболеваний, как чикунгунья и лихорадка денге, а также подчеркивают необходимость восстановления эффективной системы эпидемиологического надзора.

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Об этом в интервью "Телеграфу" заявила врач-инфекционист , профессор Ольга Голубовская.

Почему в Украине растут риски появления тропических инфекций

По словам Голубовской, главной проблемой являются не столько сами миграционные процессы, сколько отсутствие полноценной системы эпидемиологического надзора.

Она отмечает, что в стране уже фиксируются случаи завезенных инфекций, которые раньше встречались очень редко. В то же время эффективность выявления таких заболеваний в значительной степени зависит от отдельных врачей, а не от системной работы государства.

Профессор убеждена, что хаотичные реформы негативно сказались на кадровом потенциале отрасли.

"Все держится на специалистах, а хаотичные реформы уничтожают лучших специалистов. Когда человек болеет – ему нужен грамотный специалист. Система биобезопасности касается жизни миллионов людей", – подчеркнула Голубовская.

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Какие инфекции уже завозятся в Украину

Инфекционистка отметила, что украинские медики уже диагностировали случаи чикунгуньи – острой вирусной инфекции, переносимой комарами.

По ее словам, несколько медицинских учреждений, в частности Александровская клиническая больница Киева, уже подтвердили это заболевание у пациентов, вернувшихся из-за границы.

В то же время диагностировать чикунгунью непросто, поскольку у нее нет характерных симптомов.

"Нужно прежде всего заподозрить это заболевание, назначить соответствующие анализы и получить лабораторное подтверждение. Но сделать это могут лишь единицы медицинских учреждений в Украине", – пояснила Голубовская.

Кроме того, она напомнила о лихорадке денге, случаи которой также могут завозиться в Украину. По словам профессора, украинские медики уже проходили обучение по этой болезни, однако этого недостаточно для эффективного реагирования.

Миграция и изменение климата создают новые вызовы

Голубовская не считает, что Украина находится на пороге масштабной эпидемиологической катастрофы из-за миграционных процессов.

В то же время она подчеркивает, что люди перемещаются между странами вместе с переносчиками инфекционных заболеваний, а изменение климата создает все более благоприятные условия для распространения насекомых, которые могут переносить опасные вирусы.

Именно поэтому, по её словам, государство должно определять стратегические вызовы, готовить специалистов и обеспечивать надлежащее функционирование системы биобезопасности.

Врачей призывают обучать медицине путешествий

По мнению Голубовской, одним из главных направлений работы должна стать подготовка врачей различных специальностей к выявлению редких инфекций.

Она пояснила, что весь эпидемиологический надзор начинается с правильно поставленного диагноза. Если врач не знает о существовании определенного заболевания или не учитывает его при обследовании пациента, выявить инфекцию будет практически невозможно.

Именно поэтому профессор призвала уделять больше внимания развитию медицины путешествий и укреплять взаимодействие между медицинским сообществом и государственными учреждениями, отвечающими за эпидемиологическую безопасность.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине с начала года было выявлено 9 случаев заболевания малярией, из них 4 подтвержденных и 5 вероятных. Все случаи заражения произошли в эндемичных странах, то есть тех, где это заболевание существует, регулярно регистрируется и характерно только для определенной территории или страны.

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