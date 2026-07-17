В Украине с начала года выявили девять случаев малярии: что известно о происхождении

В Украине в этом году по состоянию на 16 июля было выявлено 9 случаев заболевания малярией, из них 4 подтвержденных и 5 вероятных. Все случаи заражения произошли в эндемичных странах, то есть тех, где это заболевание существует, регулярно регистрируется и характерно только для определенной территории или страны.

Видео дня

Больные получили необходимую помощь, а Украина обеспечена лекарствами от малярии на два года. Об этом сообщили в Центре общественного здоровья Украины.

Как передается малярия

Единственный способ передачи малярии человеку – через самок комаров рода Anopheles, инфицированных плазмодием, то есть паразитом, вызывающим малярию. Малярия не передается от человека к человеку воздушно-капельным путем и от других животных, кроме уже упомянутых "малярийных комаров".

В организм человека эта инфекция попадает через укус такого комара. Эндемичными регионами, где встречается это заболевание, являются страны Африки к югу от Сахары, Юго-Восточной Азии и тропические регионы Латинской Америки. Все случаи заболевания малярией в Украине были завезены именно из этих регионов.

Главные истории дня

Главная опасность этого заболевания заключается в вероятности тяжелых осложнений, если человек вовремя не начнет лечение, – возможно поражение мозга, почечная недостаточность и смерть.

Как защититься от заражения

1. Перед поездкой можно по ссылке проверить, входит ли данная страна в список эндемичных. Также можно посмотреть полный список стран, свободных от малярии.

2. Обратитесь к врачу, чтобы он назначил, при необходимости, противомалярийный препарат для профилактики.

3. Начните прием препарата за несколько дней до выезда, если это рекомендовано (в зависимости от региона).

4. Во время поездки в эндемичные страны защищайтесь от укусов комаров:

используйте репелленты;

носите светлую, закрытую одежду с длинными рукавами;

убедитесь, что на окнах и дверях установлены защитные сетки;

спите под москитной сеткой, обработанной инсектицидом, или в помещении с кондиционером и закрытыми окнами;

уничтожайте комаров в помещении – самостоятельно или с помощью аэрозолей, электрофумигаторов, антимоскитных спиралей;

не пользуйтесь духами, так как они могут привлекать комаров;

по возможности обрабатывайте помещение аэрозолем от комаров вечером, проветривайте через 20–30 минут (не снимая сеток).

После поездки сообщите своему семейному врачу, что вы вернулись из страны, где может быть малярия. Продолжайте принимать назначенный противомалярийный препарат ещё несколько недель после возвращения – в соответствии с указаниями врача. При этом следите за самочувствием:

если появились симптомы, характерные для малярии (лихорадка, озноб, потливость, головная боль, тошнота, мышечные боли), – немедленно обращайтесь к врачу.

Также помните, что симптомы могут проявиться уже после возвращения – инкубационный период малярии обычно составляет 7–30 дней.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что во Львовской области лабораторно подтвердили два случая тропической малярии у женщин, которые в конце января отдыхали в Танзании. Обе пациентки были госпитализированы с высокой температурой, одышкой и желтухой.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!